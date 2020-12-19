Майк Помпео: «Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу»

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Россию «одним из врагов США» и заявил о причастности РФ к масштабной кибератаке, целью которой стали американские правительственные ведомства. Текст интервью, которое Помпео дал в эфире радиошоу, был опубликован в пятницу, 18 декабря, на сайте Госдепартамента США.

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«Меня все время спрашивают, кто является нашим врагом, и ответ заключается в том, что многие хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши фундаментальные демократические принципы. Вне всяких сомнений, Россия входит в этот список», — заявил Помпео, подчеркнув, что «Владимир Путин остается реальным риском для тех из нас, кто любит свободу».

Интервью, посвященное также отношениям с Китаем и странами Ближнего Востока, глава американской дипломатии дал после сообщений о массивной кибератаке Sunburst, о которой стало известно только на этой неделе, хотя началась она еще в марте. Ранее ни ФБР, ни CISA (Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктур) в своих заявлениях официально не обвиняли Россию, хотя специалисты по компьютерной безопасности уже высказывали предположение, что за крупнейшим взломом данных стоит связанная с российскими властями хакерская группировка Cosy Bear.

По мнению Джеймса Эндрю Льюиса из аналитического Центра стратегических и международных исследований, «всего несколько стран обладают опытом и ресурсами для проведения такой атаки, и Россия — одна из них». Россия свою причастность к атаке отрицает.

Майк Помпео в опубликованном на сайте Госдепартамента интервью официально сформулировал обвинения в адрес России. «Я думаю, что теперь мы можем довольно четко сказать, что именно русские участвовали в этой акции», — заявил он. Кроме того, по мнению Помпео, российское ядерное оружие представляет для США реальную угрозу: «наличие сотен и сотен ядерных боеголовок, способных достичь Соединенных Штатов представляет для нас реальный риск», сказал он.

Кибератака Sunbrust

Около двух недель назад сотрудники различных министерств и ведомств, увидев на своих экранах сообщение об обновлении программного обеспечения Orion американской фирмы SolarWinds, скачали обновление, что позволило хакерам получить доступ к базам данных. Это программное обеспечение используется для управления компьютерными сетями крупных компаний или администрации США.

Как считают специалисты, некоторое время назад хакерам удалось встроить секретный код в новую версию программы, о чем не подозревали и сами разработчики SolarWinds. Кибератака получила название Sunburst.

Пока еще масштабы произошедшего окончательно не ясны. В совместном заявлении ФБР, CISA и ODNI (Бюро директора по национальной разведке) говорится, что «ситуация развивается, и хотя мы еще продолжаем работать над полным пониманием масштабов этой атаки, мы знаем, что она затронула сети внутри федерального правительства». По мнению специалистов, потребуется несколько лет, чтобы полностью оценить масштаб потерь.

Пока что известно, что хакеры вскрыли компьютерные сети многих организаций по всему миру, в том числе казначейства, министерства торговли и министерства национальной безопасности США.

Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что свидетельства взлома обнаружили у себя министерство энергетики и Национальное управление по ядерной безопасности. По утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США и Пентагона.

По данным компании Microsoft, которая также подверглась атаке, целью хакеров стали По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Более 80% из них находятся в США, остальные — в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании, Великобритании, Израиле и ОАЭ.

«Спокойно заниматься своими делами и защищать свободу»

Ситуация вызвала активную полемику и жесткие реакции в США. Ни Белый дом, ни Дональд Трамп пока не выступили с заявлениями. «Это как если бы российские бомбардировщики неоднократно пролетали над всей нашей страной, не будучи замеченными», — прокомментировал в четверг сенатор-республиканец Митт Ромни молчание администрации Дональда Трампа.

Вновь избранный президент США Джо Байден, который вступает в должность 20 января, на сайте своей переходной администрации опубликовал заявление, в котором выразил тревогу в связи с масштабным вторжением в компьютерные системы, «затрагивающем потенциально тысячи жертв, в том числе компании США и федеральные правительственные учреждения». «Наши противники должны знать, что как президент я не буду бездействовать перед лицом кибератак на нашу страну», — в заявлении Байдена.

Майк Помпео, в свое время занимавший пост главы ЦРУ, подчеркнул необходимость не спешить, пока «преступники не будут отслежены и не будут выяснены детали». В случае, если подозрения в российском происхождении самой крупной за последнее время хакерской атаки подтвердятся, это может привести к серьезному обострению отношений между Россией и США.

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