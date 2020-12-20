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Кибератака Sunbrust: Евросоюз и НАТО проверяют компьютеры, Трамп обвиняет Китай

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Для кибератаки Sunburst хакеры использовали программное обеспечение Orion американской фирмы SolarWinds.
Для кибератаки Sunburst хакеры использовали программное обеспечение Orion американской фирмы SolarWinds. REUTERS - SERGIO FLORES
RFI
4 мин

НАТО и Европейская комиссия объявили, что они проверяют свои компьютерные системы после кибератаки на правительственные учреждения США, ответственность за которую госсекретарь США Майк Помпео возложил на Россию. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщают ведущие СМИ. Одновременно с этим уходящий президент США Дональд Трамп предположил, что за крупнейшей кибератакой мог стоять Китай.

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Напомним, что хакерам удалось взломать программное обеспечение Orion американской фирмы SolarWinds, используемое для управления и наблюдения за компьютерными сетями крупных компаний или администраций. Об этом стало известно на этой неделе, но атака, скорее всего, началась еще в марте 2020 г. Кибератака получила название Sunburst.

Оценка возможных последствий Sunburst продолжается

Так как по данным Microsoft, мишени хакеров также находились и в Брюсселе, в связи с чем европейские организации проводят тщательный анализ компьютерных сетей, однако пока никаких следов взлома обнаружено не было.

«На данном этапе мы не обнаружили никаких доказательств того, что безопасность какой-либо из сетей НАТО была нарушена, — заявил официальный представитель НАТО. Он подтвердил, что организация использовала программное обеспечение SolarWinds в головном офисе в Брюсселе, и что специалисты проводят тщательный анализ компьютерных систем.

Еврокомиссия сообщила, что единственный программный продукт SolarWinds, используемый в ее системах, «не пострадал от инцидента», но что ее службы также «анализируют ситуацию».

Россия или Китай?

Одновременно с этим президент США Дональд Трамп, до сих пор хранивший молчание, на своей странице в Твиттере опубликовал сообщение, в котором попытался минимизировать и масштаб атаки, и роль России, переведя стрелки на Китай.

«Кибератака в фейк-СМИ выглядит гораздо значительнее, чем в реальности. Мне обо всем доложили. Все начинают кричать о России, когда что-то происходит, потому что мейнстрим-СМИ, в основном по финансовым причинам, страшно боятся говорить, что это мог быть Китай (а это мог быть он!)», — написал Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп, который до сих пор не признал своего поражения на президентских выборах 3 ноября, воспользовался возможностью, чтобы бездоказательно заявить, что фальсификация повлияла на избирательные бюллетени.

«Во время выборов, которые я выиграл, это могло также быть нападение на наши нелепые машины для голосования, теперь это ясно, что делает это еще более позорным для США», — написал он в Твиттере, сразу же получив предупреждение модератора соцсети о победе Байдена.

В воскресенье, 20 декабря, Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщает, что президентская администрация в пятницу готовилась опубликовать заявление, обвиняющее Россию в том, что она является «главным действующим лицом» в кибератаке. В последнюю минуту администрации было приказано отменить публикацию документа.

Еще до заявления Помпео эксперты по кибербезопасности и другие официальные лица США ясно дали понять, что эта операция, по всей видимости, является делом рук России. Не было никаких убедительных предположений о том, что какая-либо другая страна, включая Китай, несет ответственность.

«Не совсем ясно, что именно искали хакеры, но эксперты говорят, что это может включать ядерные секреты, чертежи современного оружия, исследования, связанные с вакциной COVID-19, и информацию для досье на правительство и лидеров отрасли», — пишет AP.

Посольство России в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором отрицает причастность России к кибершпионажу, подчеркнув, что «Россия не проводит „наступательных“ операций в виртуальной среде».

В любом случае, по факту кибератаки Sunburst будут проведены тщательные расследования, которые, по мнению Помпео, частично останутся засекреченными.

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