Генпрокуратура Беларуси завела дела в отношении Тихановской и членов КС оппозиции

На марше в Минске 1 ноября 2020 г.

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении Светланы Тихановской и членов Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом в понедельник, 21 декабря, стало известно из официального телеграм-канала ведомства.

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Дела заведены по фактам создания и финансирования экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти.

Светлане Тихановской, Марии Колесниковой, Максиму Знаку, Павлу Латушко, Ольге Ковальковой, Сергею Дылевскому и «иным лицам» вменяется создание и руководство формированием. В отношении Алексея Леончика возбуждено дело о его финансировании. Леончик является одним из основателей фонда BY_help, оказывающего помощь лицам, подвергнувшимся преследованиям со стороны властей. Портал TUT.BY отмечает, что Следственный комитет Беларуси также возбудил уголовное дело в отношении членов Координационного совета по факту заговора с целью захвата власти. Это дело распространяется на 60 членов основного состава КС и 5500 членов расширенного состава.

В прокуратуре заявили, что каждый эпизод оказания помощи Координационному совету «со стороны граждан Республики Беларусь, лиц без гражданства, иностранных граждан, включая должностных лиц» получит «принципиальную правовую оценку».

Ранее белорусские власти уже заявляли, что Координационный совет был создан с целью захвата власти и представляет угрозу безопасности страны.

16 декабря представители белорусской демократической оппозиции удостоились ежегодной премии им. Сахарова. Светлана Тихановская и Вероника Цепкало, принявшие участие в церемонии в Брюсселе, посвятили полученную награду всему белорусскому народу, который «борется за свои права». Председатель Европарламента Давид Сассоли отметил, что европейские парламентарии неоднократно выражали поддержку белорусскому народу, отстаивающему свое право на честные выборы: «Мы всегда будем с теми, против кого применяется насилие, кого бросают в тюрьмы и лишают основных прав».

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