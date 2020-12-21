Reuters: из-за кибератак Джо Байден может ввести санкции в отношении России

Пока дискуссии о санкциях в администрации Байдена носят лишь теоретический характер ввиду нехватки доступа к разведданным

Информационное агентство Reuters в воскресенье, 20 декабря, сообщило о том, что избранный президент США Джо Байден после инаугурации может ввести новые санкции в отношении Москвы в связи с кибератакой Sunburst. По версии Вашингтона, за ней стоит Россия.

Реклама Читать далее

По данным источника Reuters, санкции могут быть как экономическими и технологическими, так и принять форму ответных кибератак на российские инфраструктуры. В случае введения, они будут призваны продемонстрировать готовность США противостоять предполагаемому кибершпионажу со стороны России, однако не должны привести к эскалации конфликта между двумя ядерными державами. Агентство также прогнозирует, что Вашингтон усилит стратегию своей кибербезопасности.

Вопрос о принятии санкций может начать рассматриваться 20 января, после того, как Джо Байден вступит в должность главы государства. При этом подчеркивается, что пока дискуссии о санкциях носят лишь теоретический характер, так как для введения ограничений новому президенту потребуется больше данных о деталях и масштабах атаки, которые разведывательные службы смогут предоставить команде Байдена лишь после инаугурации.

20 декабря госсекретарь Майк Помпео возложил ответственность за кибератаки на правительственные учреждения США на Россию. Хакерам удалось взломать программное обеспечение Orion американской фирмы SolarWinds, используемое для управления и наблюдения за компьютерными сетями крупных компаний или администраций. Об этом стало известно на этой неделе, но атака, скорее всего, началась еще в марте 2020 г. Кибератака получила название Sunburst. Посольство России в Вашингтоне опубликовало заявление, в котором отрицает причастность России к кибершпионажу, подчеркнув, что «Россия не проводит „наступательных“ операций в виртуальной среде».

В понедельник, 21 декабря, пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков также заявил о непричастности России к произошедшему. Он назвал обвинения голословными и основанными на «слепой русофобии», а также отметил, что «действия США в последнее время малопрогнозируемы». Слова Пескова приводит ТАСС.

Покидающий пост президента США Дональд Трамп предположил, что за крупнейшей кибератакой мог стоять Китай.

«Кибератака в фейк-СМИ выглядит гораздо значительнее, чем в реальности. Мне обо всем доложили. Все начинают кричать о России, когда что-то происходит, потому что мейнстрим-СМИ, в основном по финансовым причинам, страшно боятся говорить, что это мог быть Китай (а это мог быть он!)», — написал Трамп в своем твиттере.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться