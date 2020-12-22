Россия подтвердила отправку в ЦАР дополнительно 300 «военных инструкторов»

МИД РФ сообщил об отправке в Центральноафриканскую республику дополнительно 300 военных инструкторов в условиях ожесточенных столкновений между повстанцами и правительственными силами перед выборами президента 27 декабря. В заявлении российского МИД, опубликованном вечером 22 декабря, говорится, что Москва «оперативно откликнулась на просьбу руководства» ЦАР. Накануне о прибытии в страну сотен российских военных сообщали власти Центральноафриканской республики, российский МИД сперва опровергал эту информацию.

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«Оперативно откликнулись»

Во вторник вечером, 22 декабря, МИД РФ опубликовал на своем сайте сообщение для СМИ о ситуации в Центральноафриканской республике, где с 18 декабря коалиция повстанческих группировок перешла в наступление на правительственные силы. В попытке мятежа власти ЦАР обвиняют экс-президента Франсуа Бозизе, которому Конституционный суд отказал в регистрации кандидатом на выборах главы государства, намеченных на ближайшее воскресенье, 27 декабря.

За пять дней до выборов МИД РФ официально сообщил, что Россия «оперативно откликнулась на просьбу ее (ЦАР) руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии». В заявлении российского дипведомства уточняется, что уведомление об отправке военных Москва передала в Комитет Совета Безопасности ООН 2127 по санкциям в отношении ЦАР.

Согласно многочисленным журналистским расследованиям, Центральноафриканская Республика в последние годы стала одной из зон активной российской экспансии в Африке. СМИ собрали многочисленные свидетельства неформального военного присутствия России в ЦАР, где действуют частные военные компании (в том числе так называемая «ЧВК Вагнера»). Публиковались сведения и об экономических интересах в ЦАР близкого к Путину бизнесмена Евгения Пригожина (добыча драгоценных камней, золотодобыча, редкие полезные ископаемые, деревообработка).

Москва-Банги: первые противоречивые заявления

Накануне, 21 декабря, официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги в интервью AFP уже сообщал о переброске в страну российских сил — «нескольких сотен военных», а также «тяжелых вооружений». В заявлении для прессы руководство ЦАР отмечало, что обратилось к России (а также к Руанде) с просьбой о военной помощи на основании двусторонних соглашений о сотрудничестве. Британская медиа-корпорация ВВС сообщала, ссылаясь на анонимный источник, близкий к миссии ООН в ЦАР, о том, что российские военные и техника прибыли в столицу страны Банги еще 20 декабря утром. Как напоминает корреспондент RFI в ЦАР Флоранс Морис, еще 19 декабря на митинге действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера благодарил Россию за поддержку в предвыборном вооруженном конфликте, не раскрывая деталей оказанной помощи.

Москва сперва отрицала достоверность этой информации. Во вторник утром замглавы российского МИД Михаил Богданов опроверг сообщения об отправке дополнительных российских военных сил в ЦАР и участии военных из РФ в боевых действиях. По сообщениям ТАСС и РИА-Новости, Богданов заявил: «у нас там нет армии». Он напомнил, что в ЦАР работают российские военные инструкторы (по межправительственному соглашению о военном сотрудничестве от августа 2018 года). Но «это не армия, не спецназ», — подчеркивал Богданов. По его словам, еще «четыре-пять» офицеров работают в представительстве Минобороны РФ в Банги, а «13-14 российских офицеров» служат в составе международной миссии ООН в ЦАР (МООНЦАР). Богданов лишь отметил готовность Москвы рассмотреть просьбу ЦАР о военной помощи.

Как сообщает корреспондент RFI, Анж Максим Казаги одновременно решил прояснить ситуацию. Во вторник утром он сообщил, что правительство ЦАР письменно запросило помощи у России, Руанды и «других стран». «Не для получения оружия, ни для участия в боях, а для того, чтобы обеспечить безопасность процедуры» выборов, — подчеркнул Казаги.

Частичное эмбарго ООН

Корреспондент RFI объясняет эти противоречивые заявления Банги и Москвы режимом «частичного эмбарго» ООН, которое действует в отношении ЦАР. Оказание военной помощи или поставки вооружений стране возможны только после одобрения специальным комитетом Совбеза ООН по вопросам санкций. По информации RFI, Россия предварительно не запросила этого разрешения и «пыталась урегулировать» ситуацию задним числом, предприняв необходимые формальные шаги уже после отправки своих военных в ЦАР.

Активизация боевых действий в ЦАР 22 декабря

Во вторник утром корреспондент RFI в столице ЦАР Шарлот Косе сообщала об активизации действий повстанцев после почти суточного затишья: столкновения с силами правительства в Бамбари, в центре страны; бои вблизи городов Боали и Сибю (к северо-западу и северо-востоку от столицы); концентрация вооруженных формирований в районе города Мбаики, на юго-западных подступах к Банги. МИД РФ в специальном заявлении во вторник вечером называет действия повстанцев «массированной атакой с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса».

Вечером во вторник, 22 декабря, власти ЦАР и источники ООН на месте сообщили агентству France-presse о взятии повстанцами под полный контроль четвертого по величине города страны Бамбари. AFP приводит заявления мэра Бамбари, представителя центрального правительства, а также миротворческой миссии ООН. Бамбари находится в 380 километрах к северо-востоку от столицы страны Банги.

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