ЕСПЧ потребовал от Турции немедленно освободить из тюрьмы курдского депутата

Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу турецкого оппозиционного политика Селахаттина Демирташа, находящегося в предварительном заключении по обвинению в терроризме уже два года. Глава «Демократической партии народов» отсидел почти весь срок по обвинению, однако ранее власти вменили ему целую серию статей, суммарный срок заключения по которым составляет более 140 лет.

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23 декабря Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Селахаттин Демирташ против Турции». ЕСПЧ потребовал от Анкары немедленного освобождения содержащегося под стражей политика Селахаттина Демирташа.

Selahattin Demirtaş v. Turkey (no. 2) GC judgment: Member of parliament’s loss of immunity and prolonged detention, for the purpose of stifling pluralism: violations https://t.co/HUnGZP6eD5 #ECHR #ECHRlegalsummaries pic.twitter.com/FIpdoOI0FF — ECHR CEDH (@ECHR_CEDH) December 22, 2020

Демирташ занимал должность сопредседателя крайне левой «Демократической партии народов», защищающей права меньшинств, в частности, курдов (сам Демирташ принадлежит к народу заза, который считается частью курдского населения).

Бывший депутат парламента Турции, он участвовал в президентских выборах в 2014 и 2018 годах. В ноябре 2016 года он был задержан вместе с другими членами его партии по обвинению в терроризме. За несколько месяцев до этого турецкие власти внесли поправку в конституцию, что позволило лишить Демирташа депутатской неприкосновенности. В 2017 году прокуратура потребовала приговорить политика к 142 годам заключения. Демирташ неоднократно пытался обжаловать решения властей на национальном уровне, а в феврале 2017 обратился в ЕСПЧ. Он пожаловался на нарушение права на свободу выражения мнения и заявил, что был задержан за критические высказывания о властях. Демирташ также утверждал, что нет доказательств, позволяющих подозревать его в совершении преступлений, а потому и оснований для его содержаний под стражей также нет. Он также отмечал, что судебное разбирательство в Турции не соответствует стандартам Европейской конвенции по правам человека.

Сообщается, что сайт ЕСПЧ подвергся хакерской атаке после оглашения решения в пользу Демирташа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вердикт суда политически мотивированным: «Требовать освобождения того, на ком лежит ответственность за гибель 39 наших сограждан, — проявление двойных стандартов и лицемерие», — заявил Эрдоган. Под 39 гражданами Турции президент имел в виду погибших во время акций протестов турецких курдов на юго-востоке страны в 2014 году. Представители курдской общины провели тогда акции протеста против отказа турецкого правительства начать военную операцию, чтобы помешать сдаче города Кобани на севере Сирии джихадистам движения «Исламское государство». Акции протеста вылились в жесткие столкновения между курдами и исламистскими националистами, в результате чего погибли люди. Правительство Турции возложило ответственность за акции протеста курдов на «Демократическую партию народов».

Сам Демирташ тоже прокомментировал решение ЕСПЧ. В Твиттер-аккаунте, которые от его имени ведут его адвокаты, появилась соответствующая публикация. «Вердикту я не обрадовался, так как я — не единственный, кто платит цену за уничтожения прав и демократии. 83 миллиона наших граждан платят еще более высокую цену», — говорится в публикации.

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