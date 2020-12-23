Новый штамм COVID-19: Возобновилось движение фур из Британии во Францию

Лондон и Париж сумели договориться о возобновлении перевозок через Ла-Манш. В связи с обнаружением нового штамма COVID-19 в Великобритании страны Евросоюза на национальном уровне ввели особые санитарные ограничения. Единого решения в ЕС пока не предложили.

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Вечером во вторник, 22 декабря, Парижу и Лондону удалось договориться о возобновлении работы транспортной артерии через Дувр в сторону Франции. Это послабление призвано помочь водителям грузовых автомобилей вернуться во Франции при условии, что их тест на COVID-19 окажется отрицательным. Одновременно Франция, приостановившая на 48 часов сообщение с Великобританией, с полуночи среды частично открыла границу для жителей ЕС, заблокированных по ту сторону Ла-Манша.

При этом британские власти призвали водителей в течение 2–3 дней не направляться в сторону Дувра, чтобы разгрузить трассу и портовую территорию. Около 1500 грузовиков оказались на несколько дней заблокированы на пути из Лондона в Дувр после введения санитарных ограничений на фоне появления нового штамма коронавируса. Напомним, Франция временно приостановила перевозки в Великобританию из-за распространения новой версии вируса.

Въезд в порт Дувра. 23 декабря 2020. REUTERS - JOHN SIBLEY

Как сообщает AFP, в среду, 23 декабря, из Дувра в порт Кале прибыли первые с 20 декабря паромы с пассажирами, возвращающимися во Францию.

Как сообщил телеканал France 24 со ссылкой на коммюнике пресс-службы правительства Франции, со среды 23 декабря из Великобритании смогут постепенно возвращаться лица, постоянно проживающие во Франции или в странах Европейского союза и оказавшиеся заблокированными на территории Соединенного Королевства. Обязательным условием для въезда будет отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до путешествия. Аналогичные меры для возвращения из Великобритании вводят Бельгия и Нидерланды.

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении жесткого локдауна в Лондоне и на юго-востоке Англии в связи с появлением нового штамма коронавируса, который распространяется с повышенной скоростью и может быть «на 70% более заразным», чем прежний вариант.

Грузовики на трассе М60, ведущей в Дувр. 23 декабря 2020. REUTERS - PETER NICHOLLS

После того, как стало известно о возникновении новой версии коронавирусной инфекции на территории Великобритании, аэропорты Германии с 21 по 31 декабря перестали принимать самолеты из Соединенного Королевства. Пассажиры, прилетевшие рейсами в воскресенье, 20 декабря, были вынуждены задержаться в аэропорту для проведения теста на COVID-19. Как отмечает французская служба RFI, результаты анализов показали заражение у 8 из 10 пассажиров, однако не известно, каким именно штаммом инфекции они заражены.

Также до 6 января власти Германии ограничили въезд из Великобритании и Южной Африки на любом виде транспорта. Лица, постоянно проживающие в Германии, смогут вернуться домой после 1 января, при этом им придется уведомить немецкие власти о своем приезде не позднее, чем за трое суток. Ограничение на въезд может не распространяться на транспорт, перевозящий медицинские и гуманитарные грузы, а также на специально организованные авиарейсы.

Власти Гибралтара констатировали рост случаев заражения COVID-19 и решили усилить пограничный контроль. Испания в свою очередь также усилила контроль на границе с этой заморской территорией Великобритании.

23 декабря о введении третьего жесткого локдауна заявили власти Ирландии. Он продлится с 24 декабря по 12 января.

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