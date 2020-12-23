Премьер-министр Молдовы заявил о намерении подать в отставку вместе с правительством

Премьер-министр Молдовы Ион Кику в среду, 23 декабря, сообщил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время совместного брифинга с действующим президентом Игорем Додоном и председателем парламента Зинаидой Гречаный.

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Кику заявил, что подаст в отставку вместе с правительством, чтобы как можно скорее могла начаться подготовка к досрочным парламентским выборам, на которых настаивает избранный президент Майя Санду и поддерживающая ее Партия действия и солидарности. В начале декабря Санду заявила о необходимости роспуска действующего правительства, оппозиционные партии инициировали вотум недоверия кабинету Кику. 6 декабря в центре Кишинева прошел митинг, участники которого требовали отставки правительства.

Отмечается, что команда Кику продолжит выполнять свои функции до выборов и формирования нового кабинета. Также не исключается возможность формирования переходного правительства на период до парламентских выборов. В течение 23 декабря Кику планирует обсудить детали работы с Майей Санду.

24 декабря Санду вступит в должность президента. Действующий глава Молдовы Додон после сложения полномочий намерен вновь возглавить Партию социалистов. В ходе брифинга 23 декабря он подчеркнул, что социалисты готовы к переговорам с избранным президентом о формировании нового правительства.

Додон также подчеркнул, что отставка премьер-министра и правительства произошла не под нажимом сторонников Санду. По его словам, прекращение полномочий Кику и его кабинета связана с тем, что настал оптимальный момент для поддержания стабильности в Молдове, в частности, принят закон о бюджете на 2021 год.

Аналогичную точку зрения озвучил и сам Ион Кику. «Мы убедились, что проблем больше нет. Государственная машина будет работать, зарплаты и пенсии будут выплачиваться», — заявил он, отметив, что теперь можно запускать процесс роспуска парламента и подготовки выборов.

Президентские выборы в Молдове завершились 15 ноября. Бывший премьер-министр страны Майя Санду получила большинство голосов — 57,75%. Действующий президент страны Игорь Додон набрал 42,25% голосов.

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