Турецкий суд заочно приговорил журналиста Джана Дюндара к 27 годам тюремного заключения

В 2016 году Дюндар покинул Турцию и переехал в Германию. Преследования журналиста осудили правозащитные организации

Турецкий суд в среду, 23 декабря, заочно приговорил журналиста Джана Дюндара к 27 годам тюремного заключения по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам. Шпионом и предателем журналиста назвал президент Турции Эрдоган еще до вынесения вердикта.

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Суд Стамбула признал Дюндара, занимавшего должность шеф-редактора газеты Cumhuriyet, виновным в разглашении данных о партиях оружия, замеченных в 2013–2014 годах на границе Сирии и предположительно предназначавшихся сирийским исламистам.

В мае 2015 года возглавляемая Дюндаром оппозиционная газета Cumhuriyet опубликовала журналистское расследование, в котором говорилось, что Турция, будучи союзником стран Запада в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», вместе с этим тайно поставляет оружие исламистским группировкам на территории Сирии.

Газета опубликовала кадры, на которых видны грузовики турецких спецслужб, перевозящие оружие. Правительство Турции тогда отвергло обвинения в пособничестве исламистам и объяснило, что военный конвой перевозил «помощь» «тюркоязычному населению Сирии». Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главного редактора Cumhuriyet Джана Дюндара. Журналистов газеты обвинили в «шпионаже» и «разглашении государственной тайны» и взяли под стражу.

История получила продолжение в марте 2018 г., когда экс-глава турецкой разведки подтвердил в интервью французскому телеканалу France 2 признался в том, что турецкие спецслужбы поставляли оружие исламистам в Сирии.

В октябре 2019 г. Евросоюз осудил военную политику Турции в Сирии как нарушающую стабильность в регионе.

В 2016 году Дюндар покинул Турцию и переехал в Германию. Преследования журналиста осудили правозащитные организации. В октябре 2020 года турецкий суд постановил арестовать активы журналиста в Турции.

Решением турецкого суда Дюндар также был признан виновным в пособничестве группе, которую турецкие власти называют FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü), «Террористическая организация Фетуллаха», по имени исламского деятеля, бывшего проповедника Фетуллаха Гюлена, которого турецкие власти считают вдохновителем попытки государственного переворота в 2016 году. Сам Гюлен отрицает свою причастность к путчу. Он обещал вернуться в Турцию в случае, если его вина будет доказана.

Организация «Репортеры без границ» осудила приговор турецкого суда. «Турецкие власти должны прекратить юридические преследования в отношении журналистов-расследователей и признать их роль для интересов общества», — говорится в сообщении организации.

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