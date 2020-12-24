Власти Китая начали расследование в отношении компании Alibaba

Джек Ма существенно сократи свое присутствие в медиапространстве, хотя ранее регулярно выступал на публике. 23 декабря агентство Bloomberg сообщило, что китайские власти рекомендовали Ма не покидать страну.

Китай инициировал расследование в отношении корпорации Alibaba. Ее подозревают в нарушении антимонопольного законодательства.

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Об этом стало известно утром в четверг, 24 декабря. Газета South China Morning Post сообщила о том, что китайское госуправление рыночного регулирования проверит практику так называемой «принудительной эксклюзивности», действующей в компании Alibaba. Эта практика предполагает отказ партнеров Alibaba сотрудничать с конкурентами компании. Также отмечается, что Народный банк Китая вызовет к себе руководителей одного из подразделений Alibaba Ant Group.

Новость о расследовании в отношении корпорации привела к восьмипроцентному падению акций Alibaba на гонконгской бирже. В ноябре на биржу Ant Group, владеющая платежным сервисом Alipay, доля рынка которого в Китае составляет почти 50%, должна была выйти на биржи Гонконга и Шанхая. По прогнозам, размещение акций компании могло стать рекордным — она могла привлечь около 35 млрд долларов. Однако незадолго до этого китайские власти заявили о претензиях к Ant Group с точки зрения предоставления и раскрытия информации. IPO компании было приостановлено. The Wall Street Journal сообщала, что основатель Alibaba Джек Ма предлагал государственным регуляторам национализировать часть активов Ant Group, чтобы спасти возможность выхода на биржу.

С тех пор Джек Ма существенно сократил свое присутствие в медиапространстве, хотя ранее регулярно выступал на публике. 23 декабря агентство Bloomberg сообщило, что китайские власти рекомендовали Ма не покидать страну.

Немногим ранее владелец китайского гиганта онлайновой торговли Джек Ма критически отозвался о финансовом регулировании в КНР. Власти Китая вводят новые правила для финансово-технической индустрии и, в частности, намерены ужесточить правила микрокредитования. Это приведет компании к необходимости финансировать не менее 30% кредитов, представляющихся пользователям на платформах, аналогичных Ant Group. Со введением новых правил и ограничений выход Ant Group на биржу может быть отсрочен до 2022 года.

Издание «Жэньминь жибао» 24 декабря отмечает, что антимонопольное расследование в отношении Alibaba означает конец «китайской мечты» Ма и призвано напомнить, что, какой бы успешной ни была частная компания, правила устанавливаются коммунистической партией Китая.

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