Папа Франциск призвал к соблюдению перемирия в Карабахе и на востоке Украины

Папа римский Франциск призвал к соблюдению перемирия в Нагорном Карабахе и на востоке Украины. Об этом глава римской католической церкви сказал в традиционном рождественском послании Urbi et Orbi, которое в этом году транслировалось онлайн.

Реклама Читать далее

По традиции Папа римский в своем рождественском обращении особо упомянул страны и регионы, охваченные войнами и конфликтами. «Святейший Отец молился о даре прочного и стабильного мира в бывших советских республиках», — отмечает VaticanNews. Глава римско-католической церкви упомянул при этом Карабах и Украину. «Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых (в конфликт) стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины», — сказал Папа Франциск, добавив, что диалог — это единственный путь, который ведет к миру и примирению.

Помимо этого, Папа римский напомнил о военных конфликтах и напряженности, которые стали причиной страданий множества людей в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, в Израиле и Палестине.

Отдельно глава римско-католической церкви упомянул Ливан, выразив надежду, что руководителям этой страны удастся «отложить в сторону личные интересы и взять на себя серьезные, честные и прозрачные обязательства, чтобы Ливан мог встать на путь реформ».

Вакцины и братство – лекарства от пандемии

Главной темой рождественского обращения стала тема братства. Папа отметил, что человечество переживает непростой момент, отмеченный экологическим кризисом, экономическим и социальным неравенством, которые усугубляет пандемия COVID-19. «Поэтому мы особенно нуждаемся в братстве, основанном на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем: это же касается отношений между народами и нациями», — сказал Папа Франциск.

Папа назвал «проблеском надежды» появление вакцин от коронавируса в мире, «охваченном тьмой и сомнениями» из-за пандемии. Он вновь заявил, что вакцины должны быть доступны для всех и, прежде всего, для самых обездоленных. «Вирус радикального индивидуализма делает нас бесчувственными к страданиям других людей, законы рынка не должны стоять выше здоровья человечества», — добавил понтифик.

Ограничения, связанные с пандемией, коснулись и Ватикана. Благословение Urbi et Orbi (Граду и миру) папа произнес не как обычно, с балкона собора Св. Петра, а в зале благословений при ограниченном числе приглашенных. Послание транслировалось онлайн. Накануне рождественская всенощная началась в 19:30 и также проходила при ограниченном присутствии верующих.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться