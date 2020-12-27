Израиль в третий раз ввел всеобщий карантин

Новые ограничительные меры будут действовать в Израиле как минимум до 9 января.

В Израиле с воскресенья, 27 декабря, начал действовать уже третий за последний год карантин. В стране закрылись все магазины, кроме продовольственных. А жителям запрещено удаляться от дома более чем на один километр. Новым ограничениями власти рассчитывают сбить очередную волну эпидемии коронавируса.

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Во время карантина продолжат работать школы и предприятия, не принимающие посетителей. При этом одновременно в офисах должно находиться не более половины от обычного числа сотрудников. Жителям разрешено собираться численностью не более 10 человек в помещениях и 20 — на открытом воздухе.

Новые ограничительные меры будут действовать в Израиле как минимум до 9 января. С начала пандемии нового коронавируса страна переживает уже третий локдаун. Первый раз в этом году карантин в Израиле объявили в марте, второй раз страна закрылась в сентябре. Жертвами COVID-19 стали уже 3,3 тысячи жителей Израиля.

С 20 декабря в Израиле началась кампания вакцинации от нового коронавируса. По данным министерства здравоохранения, за первую неделю прививки получили 280 тысяч израильтян. Власти обещают производить прививки круглосуточно семь дней в неделю и рассчитывают привить большую часть населения страны до конца марта.

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