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Александр Лукашенко объявил о проведении Всебелорусского народного собрания 11-12 февраля

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После выборов в августе Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться полномочиями с другими органами власти, однако не под давлением оппозиции и при измененной Конституции.
После выборов в августе Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться полномочиями с другими органами власти, однако не под давлением оппозиции и при измененной Конституции. via REUTERS - Maxim Guchek/BelTA
RFI
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Александр Лукашенко заявил в понедельник, 28 декабря, что Всебелорусское народное собрание состоится 11—12 февраля. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

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С таким заявлением Лукашенко выступил во время заседания по подготовке собрания. В начале декабря он также предлагал передать ВНС часть президентских полномочий. Напомним, после выборов в августе Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться полномочиями с другими органами власти, однако не под давлением оппозиции и при измененной Конституции. Предполагается, что Всебелорусское народное собрание как раз рассмотрит план этих изменений.

«Все новшества, которые будут предлагаться на предстоящем Всебелорусском народном собрании, обязаны служить одной цели — белорусам и их благополучию», — приводит портал Tut.by слова Лукашенко. Он также отметил, что «никаких решений в угоду зарубежным советчикам и их здешним приверженцам» приниматься не должно. Также ожидается, что ВНС проведет анализ обстановки и наметит векторы развития Беларуси на пятилетний период.

Cо вторника, 29 декабря, должно начаться избрание делегатов в ВНС. Традиционно в этом мероприятии принимают участие представители разных ветвей власти, предприятий и организаций из всех уголков Беларуси.

ВНС проводится с 1996 года и раз в 5 лет. В этот раз Лукашенко также предложил сделать собрание конституционным органом, передать ему часть полномочий и избирать делегатов на пятилетний период.

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