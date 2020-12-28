В ЦАР начали подводить итоги выборов, прошедших в условиях конфликта

День голосования 27 декабря в Центральноафриканской республике на выборах президента и парламента прошел в условиях возобновившегося гражданского конфликта. Как сообщили корреспонденты RFI в ЦАР, голосование прошло в нормальном режиме в столице страны Банги, однако во многих местах повстанцам удалось помешать нормальному проведению выборов. Накануне выборов в ЦАР, по просьбе правительства страны, были направлены дополнительно 300 «военных инструкторов» из России, а также «сотни» военных из Руанды.

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27 декабря в Центральноафриканской республике, которая последние восемь лет находилась в состоянии гражданской войны, прошли выборы президента и парламента. За девять дней до голосования повстанческие группировки объявили о прекращении перемирия с властями, пообещав «поход» на столицу Банги с целью помешать проведению выборов в стране. «Наихудшего сценария» — срыва выборов — удалось избежать, отметили корреспонденты Международного французского радио RFI в ЦАР, а также агентство France-presse.

Выборы прошли в нормальном режиме в столице Банги, однако в провинции итоги дня голосования оказались «смешанными», сообщили из ЦАР журналисты RFI Шарлот Косе и Флоранс Морис. Из некоторых населенных пунктов поступали сообщения либо о срыве голосования, либо о проведении выборов лишь на части участков.

По данным избиркома Центральноафриканской республики ANE (Autorité Nationale des Elections), в воскресенье из-за проблем с безопасностью в стране не смогли открыться 800 из 5400 избирательных участков (15%). Корреспонденты RFI также передавали информацию о возможном срыве выборов в трети субпрефектур страны.

В понедельник RFI процитировало заявление представителя правительства ЦАР о том, что голосование состоялось в нормальном режиме в 36 субпрефектурах страны, в 6 выборы прошли лишь на части участков, а в 29 субпрефектурах избиратели не смогли проголосовать вовсе.

Корреспонденты RFI сообщали о том, что в целом ряде населенных пунктов для нейтрализации действий повстанцев, пытавшихся помешать голосованию, потребовалось вмешательство миротворцев ООН (миротворческая миссия MINUSCA в ЦАР насчитывает 11 500 «голубых касок). France-presse со своей стороны отмечает, что не допустить срыва голосования в стране удалось, благодаря миротворцам ООН, а также военному присутствию в ЦАР России и Руанды, которое было усилено перед выборами.

22 декабря Москва официально подтвердила отправку в ЦАР дополнительно 300 «военных инструкторов». Более 170 российских инструкторов для подготовки местной армии были направлены в Банги после заключения в августе 2018 года соглашения между РФ и ЦАР о военном сотрудничестве.

Вечером 27 декабря на государственном телеканале «Россия» вышел сюжет о выборах в Центральноафриканской республике и официальном военном присутствии РФ в этой стране — «Российские инструкторы обеспечили безопасность выборов в ЦАР». Советник президента ЦАР по нацбезопасности, россиянин Валерий Захаров сообщил телеканалу, что инструкторы из РФ, не имеющие права сами применять оружие, тем не менее координируют «тактические действия» подразделений национальной армии.

Кроме того, в многочисленных журналистских расследованиях сообщалось о присутствии в ЦАР в последние годы значительного числа сотрудников «частных военных компаний» из России (в том числе т.н. «ЧВК Вагнера»). France-presse полагает, что размещенные в стране «сотни» бойцов этих неофициальных российских вооруженных формирований могли сыграть существенную роль в противодействии повстанцам.

27 декабря в ЦАР голосовали на выборах президента и парламента. Фаворитом выборов главы государства считается действующий президент Фостен-Арканж Туадера, которому противостоят 15 оппозиционных кандидатов. В парламент ЦАР выбирают 140 депутатов. Первые частичные результаты голосования будут объявлены не ранее 4 января, окончательные итоги выборов ожидаются только 19 января. Второй тур выборов может пройти в стране 14 февраля.

Опрошенные France-presse французские политологи указали на серьезные риски обострения гражданского конфликта в ЦАР «в краткосрочной переспективе» после выборов 27 декабря. Эксперты указали на «частичный» характер голосования, которое было сильно осложнено действиями повстанцев. Сомнения в легитимности результатов голосования усиливают и заявления оппозиции, которая обвинила власти ЦАР в «масштабных фальсификациях» на выборах 27 декабря, отмечает France-presse.

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