В Мали погибли трое французских военнослужащих

В понедельник, 28 декабря, трое французских военнослужащих погибли в Мали, когда их бронемашина подорвалась на самодельной мине. По официальному заявлению Елисейского дворца, они погибли во время проведения антитеррористической операции в районе горы Хомбори.

Реклама Читать далее

Трое военнослужащих 1-го разведывательного бронетанкового полка — старший капрал Танерий Маури и рядовые 1-го класса Квентин Паше и Дориан Иссаханян — погибли выполняя задание в рамках антитеррористической операции «Бархан», которую французские вооруженные силы проводят в странах Сахеля.

Profonde tristesse à l'annonce des décès du BCH Tanerii MAURI, du 1CL Dorian ISSAKHANIAN et du 1CL Quentin PAUCHET, engagés dans l’opération #Barkhane et morts au combat. Pensées émues de toute l’@armeedeterre pour leur famille, leurs proches et leurs camarades du #1RCH. pic.twitter.com/nA7kxCoOZq — Chef d'état-major de l'armée de Terre (@CEMAT_FR) December 28, 2020

Военнослужащие выполняли задачу сопровождения, между Хомбори и Госси в пустыне Гурма неподалеку от границы с Буркина-Фасо. Район Хомбори — стратегически важное место, так как через этой район проходит главная национальная дорога № 16, связывающая город Кона в центре страны с городом Гао в ее восточной части.

По данным Министерства вооруженных сил, военнослужащие находились в регионе, где террористические группы «Объединения за победу ислама и мусульман» (RVIM) нападают на гражданское население и угрожают региональной стабильности. Французские и малийские военнослужащие были направлены в эту зону для проведения месячной операции с целью повышения оперативности и скоординированности действий.

В заявлении Елисейского дворца говорится, что «президент Эммануэль Макрон с глубокой скорбью узнал о гибели военных и высказал свои соболезнования семьям и близким погибших, их собратьям по оружию и заверил их в признательности и солидарности нации».

Свои соболезнования также выразил президент Мали Ба Ндау. «Я преклоняюсь перед памятью этих молодых людей, которые пали как герои», — написал он.

Message de condoléances du Président de la Transition SEM Bah N'DAW pic.twitter.com/0A8MqGc4fG — Presidence Mali (@PresidenceMali) December 28, 2020

С начала операции «Серваль» (2013 год) и «Бархан (2014 год) в Мали погибли 47 французских военнослужащих.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться