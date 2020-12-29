ЕС призвал Китай немедленно освободить журналистку, получившую срок за репортажи из Уханя

Чжан Чжань освещала происходящее в провинции Ухань, начиная с 1 февраля 2020 года и в период карантинных ограничений в регионе

Евросоюз во вторник, 29 декабря, призвал Китай немедленно освободить журналистку Чжан Чжань, приговоренную к четырем годам тюрьмы за репортажи из Уханя. 28 декабря шанхайский суд приговорил ее к четырем годам тюрьмы.

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В пресс-релизе европейского внешнеполитического ведомства говорится, что ЕС призывает безотлагательно освободить журналистку, а также других лиц, занимавшихся информированием граждан Китая о происходящем в стране. В документе также отмечается, что в Китае учащаются случаи ограничения свободы слова и преследования журналистов, правозащитников, юристов и представителей интеллектуальных элит, что «является источником серьезного беспокойства» для ЕС, особенно в контексте подготовки соглашения о защите инвестиций между Пекином и Брюсселем.

🇨🇳China: Statement by the Spokesperson on sentencing of journalists, lawyers and human rights defenders https://t.co/ZpRTYx9Rgt — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) December 29, 2020

Чжан Чжань освещала происходящее в провинции Ухань, начиная с 1 февраля 2020 года и в период карантинных ограничений в регионе. Весной ее задержали. Чжан Чжань были предъявлены обвинения в распространении ложной информации и спекуляциях на теме пандемии, прокурор просил приговорить ее к пяти годам заключения. 28 декабря суд приговорил ее к четырем годам заключения. Журналистка вину не признала и в знак протеста объявила голодовку, которую держит и по сей день, несмотря на возникшие проблемы со здоровьем.

«По данным надежных источников, госпожа Чжань подвергалась пыткам, с ней плохо обращались во время заключения, а ее здоровье значительно ухудшилось. Необходимо, чтобы она получила должную медицинскую помощь», — говорится в обращении Евросоюза.

Агентство France-Presse отмечает, что журналистка критически отзывалась о действиях китайских властей в период пандемии и считала, что они не предоставили гражданам полной информации о происходящем.

Согласно докладу организации «Репортеры без границ» (Reporters sans frontières), на фоне санитарного кризиса в мире участились попытки ограничить свободу слова, в том числе из-за введения исключительных ограничительных мер. «За период с 1 февраля по 30 ноября 2020 года „Репортеры без границ“ зафиксировали 300 подобных случаев, связанных с освещением журналистами санитарного кризиса. Они коснулись 450 журналистов, что составляет рост на 35%», — объяснила французской редакции RFI пресс-секретарь организации Полин Аде-Мевель. Всего 14 журналистов оказались под стражей в связи с освещением эпидемиологической ситуации, семь из них — в Китае.

Брюссель также потребовал освободить еще нескольких активистов, юристов и правозащитников, в том числе экономиста Ильхама Тохти — известного борца за права уйгурского меньшинства в КНР, приговоренного к пожизненному заключению за сепаратизм. В 2019 года Тохти получил премию Сахарова «За свободу мысли».

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