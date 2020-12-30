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Сбит по ошибке: Иран утвердил компенсации за гибель украинского лайнера

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Место крушения под Тегераном лайнера Boeing 737-800 украинской авиакомпании 08/01/2020.
Место крушения под Тегераном лайнера Boeing 737-800 украинской авиакомпании 08/01/2020. Social media video via REUTERS
RFI
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Иранские власти сообщили, что выплатят по 150 тысяч долларов компенсаций семьям погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Boeing 737 украинской авиакомпании был сбит по ошибке иранскими военными в январе 2020 года при вылете из Тегерана в Киев. Погибли 176 человек.

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В среду, 30 декабря, иранская президентская администрация сообщила через официальное информагентство IRNA о решении правительства «предоставить в кратчайшие сроки сумму в 150 тысяч долларов (или ее эквивалент в евро) семьям каждой жертвы крушения украинского самолета».

Цитируя это сообщение, AFP напоминает, что при крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января этого года погибло 176 пассажиров и членов экипажа. 11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит «по ошибке» расчетом иранской ПВО.

Большинство погибших пассажиров составляли иранцы, а также обладатели двойного гражданства Ирана и Канады (в том числе, 55 граждан Канады иранского происхождения и 30 иранцев, постоянных резидентов Канады).

Иранский министр транспорта сообщил агентству IRNA, что окончательный отчет об обстоятельствах катастрофы будет «вскоре» опубликованы на двух языках — персидском и английском. По его словам, в расследовании принимали участие представители компании Boeing и «Международных авиалиний Украины».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 30 декабря, что Иран не выполнил своих обещаний в деле о сбитом самолете, в частности, не предоставил технический отчет о катастрофе.

В день трагедии иранские ПВО находились в состоянии боевой готовности на фоне обострения отношений с США. 3 января ударом американских ВВС в Ираке был убит видный иранский военачальник Касем Сулеймани (командир спецподразделения «Аль-Кудс» в составе КСИР). В ответ Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке.

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