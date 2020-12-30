Сбит по ошибке: Иран утвердил компенсации за гибель украинского лайнера

Иранские власти сообщили, что выплатят по 150 тысяч долларов компенсаций семьям погибших при крушении самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном. Boeing 737 украинской авиакомпании был сбит по ошибке иранскими военными в январе 2020 года при вылете из Тегерана в Киев. Погибли 176 человек.

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В среду, 30 декабря, иранская президентская администрация сообщила через официальное информагентство IRNA о решении правительства «предоставить в кратчайшие сроки сумму в 150 тысяч долларов (или ее эквивалент в евро) семьям каждой жертвы крушения украинского самолета».

Цитируя это сообщение, AFP напоминает, что при крушении Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» под Тегераном 8 января этого года погибло 176 пассажиров и членов экипажа. 11 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) признал, что лайнер был сбит «по ошибке» расчетом иранской ПВО.

Большинство погибших пассажиров составляли иранцы, а также обладатели двойного гражданства Ирана и Канады (в том числе, 55 граждан Канады иранского происхождения и 30 иранцев, постоянных резидентов Канады).

Иранский министр транспорта сообщил агентству IRNA, что окончательный отчет об обстоятельствах катастрофы будет «вскоре» опубликованы на двух языках — персидском и английском. По его словам, в расследовании принимали участие представители компании Boeing и «Международных авиалиний Украины».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял 30 декабря, что Иран не выполнил своих обещаний в деле о сбитом самолете, в частности, не предоставил технический отчет о катастрофе.

В день трагедии иранские ПВО находились в состоянии боевой готовности на фоне обострения отношений с США. 3 января ударом американских ВВС в Ираке был убит видный иранский военачальник Касем Сулеймани (командир спецподразделения «Аль-Кудс» в составе КСИР). В ответ Иран нанес ракетные удары по базам США в Ираке.

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