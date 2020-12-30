Трое российских военных получили ранения при обстреле в Идлибе

Трое российских военных пострадали во вторник на юго-востоке сирийской провинции Идлиб, сообщили в российском министерстве обороны.

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Информация о произошедшем 29 декабря была озвучена на брифинге Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике.

Сообщается, что сотрудники военной полиции получили ранения в результате попадания ракеты в БТР. На нем они патрулировали территорию, где турецкая армия проводит демонтаж одного из своих наблюдательных постов в Идлибе. Патрулирование проводилось в соответствии с положениями российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019. Сообщается, что обстрел проводился с территории, подконтрольной протурецким силам. Пострадавшие были перевезены в госпиталь, где своевременно получили медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

В последние дни в Идлибе, а также в Алеппо и Латакии участились столкновения между сирийской армией, ее сторонниками, джихадистскими группировками и протурецкими повстанцами. В конце прошлой недели Дамаск направил на северо-восток страны дополнительные военные силы для противостояния атакам джихадистских группировок. Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщал, что в зоне деэскалации было зафиксировано 20 обстрелов со террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»: три атаки в Алеппо, 12 в Идлибе, 4 в Латакии и 1 в провинции Хама.

В понедельник, 28 декабря, российская авиация нанесла серию ударов по объектам, принадлежащим Исламской партии Туркестана в районе Аль-Джабаль Аль-Акрад в Латакии. Отмечается, что в эту группировку входят представители бывших советских республик в Азии, а также уйгуры.

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