Глава КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал 2020 год «экстраординарной эпопеей»

Глава КНР Си Цзиньпин поздравил население страны и мира с наступлением 2021 года. Уходящий 2020 год он назвал «экстраординарной эпопеей», сообщил о росте ВВП Китая и поздравил Компартию с эффективной стратегией в борьбе с пандемией COVID-19.

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Новогоднее обращение китайского лидера длилось около десяти минут. Его транслировали по государственным телеканалам Китая. Речь Си Цзиньпина сопровождали фотографии медицинского персонала, сражавшегося с пандемией, и снимки, сделанные во время военных парадов в стране.

В своей речи Си Цзиньпин поблагодарил всех, кто, несмотря на угрозу жизни и здоровью, помогал бороться с пандемией коронавирусной инфекции — врачей, ученых, военных и добровольцев. Он также выразил соболезнования людям, перенесшим COVID-19. Затем лидер КНР заявил, что Китаю удалось наиболее эффективно побороть эпидемиологическую угрозу и при этом стать единственной в мире страной, упрочившей свое экономическое положение. По словам главы КНР, в 2020 году ВВП превзошел 100 триллионов юаней, а рост производительности и урожайности в Китае не прекращает роста уже 17 лет подряд.

Си Цзиньпин призвал народы и мировых лидеров к единству перед санитарной угрозой и также напомнил, что в 2021 году Коммунистическая партия Китая будет отмечать столетие. Как передает портал «Жэньминь Жибао», он описал партию как судно с народными ожиданиями и надеждами на борту, ведущее страну к стабильному развитию, минуя опасные течения и противостоя ветрам.

31 декабря прошел ровно год с момента, когда китайский власти уведомили Всемирную организацию здравоохранения о первом случае атипичной пневмонии, впоследствии оказавшейся COVID-19.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, в Китае от последствий заражения коронавирусом скончались 4781 человек, за весь период пандемии, по имеющимся у них данным, в стране было выявлено 95 876 случаев инфицирования.

16 декабря в ВОЗ заявили, что в январе в Китай отправится экспертная группа для установления обстоятельств возникновения вируса. В миссии примут участие специалисты в различных научных сферах из России, США, Японии, Катара, Великобритании, Нидерландов, Дании, Австралии, Германии и Вьетнама. Вероятнее всего, миссия начнется в китайской провинции Ухань, где, как предполагается, был зафиксирован самый первый случай заражения. Эксперты постараются установить, как возник вирус и каким образом он передался человеку. Считается, что вирус появился в организме летучей мыши, однако точные обстоятельства его попадания в человеческий организм не установлены.

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