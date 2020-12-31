Лукашенко: «Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений»

Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет иметь полномочий для внесения изменений в конституционные нормы страны.

Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание не будет иметь полномочий для внесения изменений в конституционные нормы страны.

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Об этом он рассказал 31 декабря во время визита в Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Александр Лукашенко заверил, что на собрании будут открыто обсуждаться все вопросы, «которые всплыли и стоят перед белорусским народом», однако конституционных решений ждать не следует. «Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. Он также подчеркнул, что решение о том, станет ли ВНС конституционным органом, пока не принято.

Напомним, после выборов в августе Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться полномочиями с другими государственными органами, в числе которых могло быть и ВНС, однако не под давлением оппозиции и при измененной Конституции.

Всебелорусское народное собрание должно пройти 11—12 февраля 2021. ВНС проводится с 1996 года и раз в 5 лет. Традиционно в этом мероприятии принимают участие представители разных ветвей власти, предприятий и организаций из всех уголков страны. ВНС проводит анализ обстановки и намечает векторы развития Беларуси на пятилетний период.

Избрание делегатов в ВНС должно было начаться 29 декабря. По словам Лукашенко, в собрании примут участие «самые продвинутые патриоты» Беларуси. «Это не значит, что там будут одни „ябатьки“, или как вы их называете… Там будут те люди, которых вы туда направите», — уточнил он в ходе визита в РНПЦ.

Лукашенко также ответил на вопросы сотрудников РНПЦ и журналистов, пообещал сохранить ряд существующих льгот, напомнил о важности устойчивого экономического развития, рассказал о своих планах на Новый год и пообещал новогоднее обращение к нации «в необычном формате». «Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало — большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

В последнее воскресенье 2020 года — 27 декабря — жители Беларуси вновь вышли на акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко на должность президента страны. Акции проходили в «дворовом» формате, когда соседи самоорганизовывались и устраивали шествия и мини-митинги во дворах своих домов и на близлежащих улицах.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, проводившихся в августе. За время протестов в Минске и регионах было задержано более 30 000 человек. По официальным данным, погибли четыре человека, не исключается, что количество смертей занижено. Сотни людей были ранены, проходят по уголовным делам.

В стране заблокировано более 50 информационных ресурсов, четыре газеты перестали выходить, 477 раз журналистов задерживали, 62 журналиста пострадали от насилия властей, 1200 суток журналисты провели под арестом, 15 — под уголовным расследованием, 9 журналистов — в СИЗО.

Об итогах 2020 года в Беларуси подробнее можно прочитать в материале RFI.

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