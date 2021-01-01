Календарь событий 2021 года в России и в мире

2021 год - год двухсотлетия со дня смерти Наполеона и со дня рождения Достоевского, год 30-летия "августовского путча" и распада СССР

2021 год объявлен ООН годом творческой экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов. В России это год 200-летия со дня рождения Достоевского, а во Франции — 200-летия со дня смерти Наполеона. 2021 год отметит серия годовщин, связанных с прекращением существования СССР и предшествовавшем ему «парадом суверенитетов». Многие события, отмененные в 2020 году из-за пандемии, перенесены на 2021. Так, летние Олимпийские игры впервые пройдут в не високосный год.

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Согласно решению ООН, 2021 год это — международный год творческой экономики для устойчивого развития, международный год овощей и фруктов, международный год мира и доверия, международный год ликвидации детского труда.

Январь

Москва — анонсирован ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2» (подтверждение ожидается).

1 января — Португалия возглавит Совет Евросоюза на шестимесячный период.

7 января — Православное Рождество.

10 января — Выборы в мажилис, нижнюю палату парламента Казахстана.

10 января — Досрочные президентские выборы и конституционный референдум в Киргизстане

11-13 января — Тридцатилетие «вильнюсских событий». В эти дни 30 лет назад центральное правительство СССР попыталось силой вернуть Литву в состав Союза. В Вильнюс вошли советские войска. 13 января 1991 г. в результате штурма вильнюсской телебашни погибли 15 человек.

Советские солдаты у вильнюсского телецентра 31 января 1991 г. © AP

11 января — НКО Международный союз охраны природы проводит в Париже форум One Planet Summit.

13 января — 30 лет назад, 13 января 1991 года, председатель президиума Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал договоры с Латвией, Литвой и Эстонией, согласно которым Россия признала республики Балтии независимыми государствами.

13 января — 80 лет со дня смерти в Цюрихе ирландского писателя Джеймса Джойса.

14 января — 10 лет назад в Тунисе был свержен режим президента Бен Али.

17 января — 30 лет назад международные силы в составе коалиции ООН начали боевую операцию по освобождению Кувейта от иракских сил в рамках событий, получивших название «Война в Персидском заливе».

15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938).

15 января — 50 лет назад состоялась инаугурация Ассуанской плотины, символа дружбы Египта и СССР.

15 января — 50 лет назад был убит Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Демократической республики Конго. Это громкое убийство поставило точку на кратком периоде попыток построения демократического общества в бывшей бельгийской колонии. Вскоре к власти пришел военный Мобуту Сесе Секо, установивший в стране жесткий авторитарный однопартийный режим.

20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 46 президента США Джозефа Байдена. Байден стал вторым после Джона Кеннеди католиком во главе американского государства. Его инаугурация пройдет в день 60-летия инаугурации Кеннеди.

17 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

27 января — 120 лет со дня смерти в Милане (Италия) композитора Джузеппе Верди.

31 января — 63 церемония вручения американских призов «Грэмми».

Февраль

5 февраля — Дата окончания действия российско-американского договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III.

11 февраля — 71 Берлинский кинофестиваль пройдет в онлайн-формате (до 21 февраля).

11—12 февраля — Пройдет Всебелорусское народное собрание.

12 февраля — 80 лет назад впервые при лечении был использован антибиотик пенициллин.

12 февраля — Пять лет назад на Кубе состоялась встреча Папы Франциска и патриарха Кирилла, первая за более чем тысячу лет встреча глав римско-католической и русской православной церквей.

14 февраля – День святого Валентина, праздник влюбленных.

28 февраля – В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения призов «Золотой глобус».

Март

1 марта — В этот день в 1991 году началась забастовка шахтеров Донбасса, в числе требований которых была отставка президента СССР Михаила Горбачева.

1 марта – 30 лет назад сербско-хорватские столкновения положили начало процессу распада Югославии.

1 марта — 20 лет назад талибы в Афганистане уничтожили взрывами динамита статуи Будды в Бамианской долине.

8 марта — Международный женский день, день борьбы за права женщин.

9 марта — З0 лет назад в этот день в Белграде начались массовые акции с требованием отставки Слободана Милошевича.

Прокоммунистическая демонстрация в Белграде 16 марта 1991 г. © AP Photo/Rudi Blaha

11 марта – Год назад ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

15 марта — 10 лет начала протестного движения против власти Башара Асада Сирии.

25 марта — В Беларуси отмечается День воли.

25 марта — В Афинах пройдут церемонии 200 годовщины провозглашения независимости Греции.

27 марта — Фонд дикой природы проведет «час Земли».

27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925).

27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля Генриха Манна (1871–1950).

Апрель

6 апреля — 50 годовщина смерти в Нью-Йорке композитора Игоря Стравинского.

9 апреля — 30 лет провозглашения независимости Грузии от СССР.

12 апреля — 60 лет полета Юрия Гагарина в космос.

12 апреля — 40 годовщина первого полета «Колумбии», первого американского космического челнока.

18 апреля – 70 лет назад в этот день в Париже был подписан договор о создании Европейского союза угля и стали, прообраза Евросоюза.

19 апреля — 50 лет назад СССР запустил первую космическую орбитальную станцию «Салют-1».

22 апреля — Международный день Земли.

25 апреля — В Лос-Анджелесе пройдет 93 церемония вручения «Оскаров».

26 апреля — Международный день памяти Чернобыльской катастрофы.

28 апреля — 20 лет на МКС отправился первый космический турист, которым стал американский предприниматель Деннис Тито.

30 апреля — 30 лет назад в этот день началась операция военных МВД СССР и ОМОНа Азербайджана по депортации армянских жителей 19 сел в Нагорном Карабахе. Операция «Кольцо», направленная на силовое разрешение Карабахского конфликта, обернулась этническими чистками армянских деревень азербайджанским ОМОНом при поддержке правительства СССР.

Май

В Германии в Кобленце ожидается вердикт первого в мире судебного процесса по делу о пытках и убийствах режимом Башара Асада в Сирии.

1 мая — 60 годовщина провозглашения Кубинской республики.

2 мая — 10 лет назад был убит Усама бен Ладен.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

5 мая — В Париже пройдут церемонии по случаю 200-летия смерти Наполеона Бонапарта.

9 мая — Министерство обороны России организует парад Победы 9 мая 2021 года с учетом ситуации с коронавирусом.

9 мая — День Европы

13 мая — 40 лет назад в этот день было совершено покушение на папу Иоанна-Павла II на пл. Св. Петра.

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940).

17 мая — Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

17 мая — В Роттердаме стартует Евровидение-2021 (до 22)

18 мая — 100 лет со дня рождения Кароля Войтылы, Папы римского Иоанна-Павла II (1920-2005).

19 мая — 30 лет назад состоялся референдум о независимости Хорватии, в котором 94% избирателей высказались «за».

20 мая — Всемирный день пчел.

28 мая — 60-летие основания в Лондоне организации «Международная амнистия».

Июнь

8 июня — Всемирный день океанов.

8 июня — 30 лет провозглашения независимости Чеченской республики, после которого в республике начался период двоевластия, завершившийся Первой чеченской войной.

12 июня — 30 лет назад Борис Ельцин был избран президентом РСФСР (в составе СССР).

Президент РСФСР Борис Ельцин на митинге после подавления "августовского путча" 22 августа 1991 г. © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

17-18 июня — Саммит Евросоюза в Брюсселе.

18 июня — Президентские выборы в Иране.

20 июня — Всемирный день беженцев (World Refugee Day).

22 июня — 80 лет назад нацистские войска нарушили советскую границу и вторглись в Беларусь в рамках операции «Барбаросса». В СССР началась Великая отечественная война.

23 июня — Пятилетие референдума по Брекзиту в Великобритании.

25 июня — 30-летие провозглашения независимости Словении и Хорватии.

30 июня — 50 лет гибели космонавтов «Союза-11» Георгия Добровольского, Виктора Пацаева, и Владислава Волкова. Причиной гибели стала разгерметизация спускаемого аппарата, на борту которого космонавты находились без скафандров.

11 июня — Чемпионат Европы по футболу (до 11 июля) футболу пройдет в том числе в Санкт-Петербурге и Баку.

26 июня — Во французском Бресте стартует «Тур де Франс».

Июль

1 июля — 30 годовщина упразднения Организации Варшавского договора, альянса восточно-европейских стран, в котором ведущую роль играл СССР.

8 июля — 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де Лафонтена (1621–1695).

10 июня – 11 июля 2021 – Чемпионат Европы по футболу пройдет в том числе в Санкт-Петербурге и Баку.

21 июля — 10 лет назад из своего последнего полета в космос вернулся корабль «Атлантис», в США завершилась эра использования космических челноков.

22 июля — 10 лет терактов в Норвегии, совершенных Андерсом Брейвиком, который убил 77 человек.

27 июля — Столетие открытия инсулина учеными Университета Торнто.

28 июля — 70 лет подписания конвенции ООН о статусе беженцев (1951).

31 июля — 30 лет назад президент США Джордж Буш (старший) и президент СССР Михаил Горбачев подписали в Москве Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

23 июля — в Токио откроются летние Олимпийские игры, которые были перенесены на год из-за пандемии COVID-19.

Август

Президентские выборы в Эстонии (дата уточняется)

2 августа — День памяти жертв Холокоста среди народов рома.

6 августа — 60 годовщина старта корабля «Восток-2», который совершил первый в мире полет длительностью более суток.

12 августа — Всемирный день молодежи. Всемирный день защиты слонов.

12 августа — В Копенгагене пройдут World pride и EuroGames, марш гордости и спортивные соревнования в поддержку прав ЛГБТ.

13 августа — 60 лет назад в ГДР была построена «Берлинская стена», ставшая одним из главных символов эпохи холодной войны.

14 августа — 80 лет назад «где-то в Атлантическом океане» Черчилль и Рузвельт подписали «Атлантическую хартию», документ, объединивший страны антигитлеровской коалиции.

19 августа — 30 лет назад произошла попытка свержения Михаила Горбачева путчистами из ГКЧП, который просуществовал до 21 августа.

Глава минобороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков и глава МВД Борис Пуго слушают выступление Михаила Горбачева на заседании союзного парламента 21 июня 1991 г. Менее чем через месяц они примут участие в попытке свержения президента СССР Горбачева. © AP Photo/Boris Yurchenko

24 августа — 30 лет назад Михаил Горбачев ушел с поста генерального секретаря ЦК КПСС.

25 августа — 30 лет назад, в 1991 г., Беларусь провозгласила свою независимость от СССР. 27 августа за ней последовала Молдова.

Сентябрь

2 сентября — 30 лет назад в Гданьске (Польша) открылся первый съезд «Солидарности».

3 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990).

5 сентября — 110 лет назад в Киеве в результате ранения при теракте умер председатель совета министров Российской империи Петр Столыпин.

6 сентября — 30 годовщина признания Советским Союзом независимости стран Балтии

8 сентября — 30 лет провозглашения независимости Македонии (Республика Северная Македония)

10 сентября —20 лет назад в Афганистане был убит «пандшерский лев», полевой командир Ахмад Шах Масуд.

11 сентября — 50 лет со дня смерти Н. С. Хрущева, возглавлявшего СССР с 1953 по 1964 г.

11 сентября – 20 годовщина терактов в Нью-Йорке.

16 сентября — 50 лет назад в Амстердаме (Нидерланды) была создана организация «Грипис».

18 сентября — Всемирный день уборки.

19 сентября — Выборы в Госдуму РФ, местные выборы.

23 сентября — 10 лет назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас подал заявку на присоединение к ООН государства Палестина.

26 сентября — Парламентские выборы в Германии, по итогам которых определится преемник Ангелы Меркель.

30 сентября — в Дубае откроется Всемирная выставка (до 31 марта 2022)

30 сентября — 30-летие провозглашения независимости Армении от СССР.

Октябрь

1 октября — 75 лет назад Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни главных нацистских руководителей.

4 октября — Всемирный день животных.

7 октября — 15 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Президент РФ Владимир Путин отметит 69 день рождения.

10 октября — 150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Бунина (1870-1953).

15 октября — 100 лет со дня рождения французского кинорежиссера армянского происхождения Анри Вернея (1920-2002)

30 октября — 60 лет со дня взрыва в Арктике советской «царь-бомбы», самой мощной из когда-либо созданных водородных бомб.

Ноябрь

1 ноября — 500 лет со дня прибытия Фернана Магеллана в пролив, названный впоследствии его именем, в рамках первого в истории кругосветного путешествия (1520).

1 ноября — В Глазго откроется всемирный климатический саммит ООН COP26 (по 12).

4 ноября — 75 лет создания ЮНЕСКО.

8 ноября — 10 годовщина ввода в действие газопровода «Северный поток», связавшего Россию и Европу через Баренцево море.

11 ноября — 200 лет со дня рождения Достоевского (1821–1881).

23 ноября — 15 лет назад в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко.

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

24 ноября — 30 лет назад в Лондоне умер Фредди Меркьюри.

В среду, 25 декабря 1991 г., советские граждане слушают заявление Михаила Горбачева, объявившего о своей отставке © AP Photo/Sergei Kharpukhin

Декабрь

Президентские выборы в Узбекистане (ожидается подтверждение).

8 декабря — Тридцатилетие подписания «Беловежских соглашений», положивших конец существованию СССР. Создание СНГ.

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского писателя Николая Некрасова (1821-1878).

16 декабря – 250 лет со дня рождения Бетховена (1770-1827)

25 декабря — 30 лет со дня отставки Михаила Горбачева. Российский триколор поднят над Кремлем взамен советского красного знамени.

26 декабря — 30 лет назад Союз Советских Социалистических республик прекратил существование.

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