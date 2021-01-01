Перейти к основному контенту
#Итоги 2020
#Беларусь
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты
Информация о коронавирусе • Следите за официальной информацией и рекомендациями правительства Франции для туристов

Календарь событий 2021 года в России и в мире

Опубликовано: Отредактировано:

2021 год - год двухсотлетия со дня смерти Наполеона и со дня рождения Достоевского, год 30-летия "августовского путча" и распада СССР
2021 год - год двухсотлетия со дня смерти Наполеона и со дня рождения Достоевского, год 30-летия "августовского путча" и распада СССР © ap, wikipedia
RFI
13 мин

2021 год объявлен ООН годом творческой экономики для устойчивого развития, годом овощей и фруктов. В России это год 200-летия со дня рождения Достоевского, а во Франции — 200-летия со дня смерти Наполеона. 2021 год отметит серия годовщин, связанных с прекращением существования СССР и предшествовавшем ему «парадом суверенитетов». Многие события, отмененные в 2020 году из-за пандемии, перенесены на 2021. Так, летние Олимпийские игры впервые пройдут в не високосный год.

Реклама

Согласно решению ООН, 2021 год это — международный год творческой экономики для устойчивого развития, международный год овощей и фруктов, международный год мира и доверия, международный год ликвидации детского труда.

   Январь

Москва — анонсирован ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2» (подтверждение ожидается).

1 января — Португалия возглавит Совет Евросоюза на шестимесячный период.

7 января — Православное Рождество.

10 января — Выборы в мажилис, нижнюю палату парламента Казахстана.

10 января — Досрочные президентские выборы и конституционный референдум в Киргизстане

11-13 января — Тридцатилетие «вильнюсских событий». В эти дни 30 лет назад центральное правительство СССР попыталось силой вернуть Литву в состав Союза. В Вильнюс вошли советские войска. 13 января 1991 г. в результате штурма вильнюсской телебашни погибли 15 человек.

Советские солдаты у вильнюсского телецентра 31 января 1991 г.
Советские солдаты у вильнюсского телецентра 31 января 1991 г. © AP

11 января — НКО Международный союз охраны природы проводит в Париже форум One Planet Summit.

13 января — 30 лет назад, 13 января 1991 года, председатель президиума Верховного совета РСФСР Борис Ельцин подписал договоры с Латвией, Литвой и Эстонией, согласно которым Россия признала республики Балтии независимыми государствами.

13 января — 80 лет со дня смерти в Цюрихе ирландского писателя Джеймса Джойса.

14 января — 10 лет назад в Тунисе был свержен режим президента Бен Али.

17 января — 30 лет назад международные силы в составе коалиции ООН начали боевую операцию по освобождению Кувейта от иракских сил в рамках событий, получивших название «Война в Персидском заливе».

15 января — 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938).

15 января — 50 лет назад состоялась инаугурация Ассуанской плотины, символа дружбы Египта и СССР.

15 января — 50 лет назад был убит Патрис Лумумба, первый премьер-министр независимой Демократической республики Конго. Это громкое убийство поставило точку на кратком периоде попыток построения демократического общества в бывшей бельгийской колонии. Вскоре к власти пришел военный Мобуту Сесе Секо, установивший в стране жесткий авторитарный однопартийный режим.

20 января в Вашингтоне состоится церемония инаугурации 46 президента США Джозефа Байдена. Байден стал вторым после Джона Кеннеди католиком во главе американского государства. Его инаугурация пройдет в день 60-летия инаугурации Кеннеди.

17 января — Международный день памяти жертв Холокоста.  

27 января — 120 лет со дня смерти в Милане (Италия) композитора Джузеппе Верди.

31 января — 63 церемония вручения американских призов «Грэмми».  

   Февраль

5 февраля — Дата окончания действия российско-американского договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III.

11 февраля — 71 Берлинский кинофестиваль пройдет в онлайн-формате (до 21 февраля).

11—12 февраля — Пройдет Всебелорусское народное собрание.

12   февраля — 80 лет назад впервые при лечении был использован антибиотик пенициллин.

12 февраля — Пять лет назад на Кубе состоялась встреча Папы Франциска и патриарха Кирилла, первая за более чем тысячу лет встреча глав римско-католической и русской православной церквей.

14 февраля – День святого Валентина, праздник влюбленных.

28 февраля – В Лос-Анджелесе пройдет церемония вручения призов «Золотой глобус».

   Март

1 марта — В этот день в 1991 году началась забастовка шахтеров Донбасса, в числе требований которых была отставка президента СССР Михаила Горбачева.

1 марта – 30 лет назад сербско-хорватские столкновения положили начало процессу распада Югославии.

1 марта — 20 лет назад талибы в Афганистане уничтожили взрывами динамита статуи Будды в Бамианской долине.

8 марта — Международный женский день, день борьбы за права женщин.

9 марта — З0 лет назад в этот день в Белграде начались массовые акции с требованием отставки Слободана Милошевича.

Прокоммунистическая демонстрация в Белграде 16 марта 1991 г.
Прокоммунистическая демонстрация в Белграде 16 марта 1991 г. © AP Photo/Rudi Blaha

11 марта – Год назад ВОЗ объявила пандемию COVID-19.

15 марта — 10 лет начала протестного движения против власти Башара Асада Сирии.

25 марта — В Беларуси отмечается День воли.

25 марта — В Афинах пройдут церемонии 200 годовщины провозглашения независимости Греции.

27 марта — Фонд дикой природы проведет «час Земли».

27 марта — 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925).

27 марта — 150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля Генриха Манна (1871–1950).

   Апрель

6 апреля — 50 годовщина смерти в Нью-Йорке композитора Игоря Стравинского.  

9 апреля — 30 лет провозглашения независимости Грузии от СССР.

12 апреля — 60 лет полета Юрия Гагарина в космос.

12 апреля — 40 годовщина первого полета «Колумбии», первого американского космического челнока.

18 апреля – 70 лет назад в этот день в Париже был подписан договор о создании Европейского союза угля и стали, прообраза Евросоюза.

19 апреля — 50 лет назад СССР запустил первую космическую орбитальную станцию «Салют-1».

22 апреля — Международный день Земли.

25 апреля — В Лос-Анджелесе пройдет 93 церемония вручения «Оскаров».

26 апреля — Международный день памяти Чернобыльской катастрофы.

28 апреля — 20 лет на МКС отправился первый космический турист, которым стал американский предприниматель Деннис Тито.

30 апреля — 30 лет назад в этот день началась операция военных МВД СССР и ОМОНа Азербайджана по депортации армянских жителей 19 сел в Нагорном Карабахе.  Операция «Кольцо», направленная на силовое разрешение Карабахского конфликта, обернулась этническими чистками армянских деревень азербайджанским ОМОНом при поддержке правительства СССР.

   Май

В Германии в Кобленце ожидается вердикт первого в мире судебного процесса по делу о пытках и убийствах режимом Башара Асада в Сирии.  

1 мая — 60 годовщина провозглашения Кубинской республики.

2 мая — 10 лет назад был убит Усама бен Ладен.

3 мая — Всемирный день свободы печати.

5 мая — В Париже пройдут церемонии  по случаю 200-летия смерти Наполеона Бонапарта.

9 мая — Министерство обороны России организует парад Победы 9 мая 2021 года с учетом ситуации с коронавирусом.

9 мая — День Европы

13 мая — 40 лет назад в этот день было совершено покушение на папу Иоанна-Павла II на пл. Св. Петра.

15 мая — 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940).

17 мая — Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

17 мая — В Роттердаме стартует Евровидение-2021 (до 22)

18 мая — 100 лет со дня рождения Кароля Войтылы, Папы римского Иоанна-Павла II (1920-2005).

19 мая — 30 лет назад состоялся референдум о независимости Хорватии, в котором 94% избирателей высказались «за».

20 мая — Всемирный день пчел.

28 мая — 60-летие основания в Лондоне организации «Международная амнистия».    

   Июнь

8 июня — Всемирный день океанов.

8 июня — 30 лет провозглашения независимости Чеченской республики, после которого в республике начался период двоевластия, завершившийся Первой чеченской войной.

12 июня — 30 лет назад Борис Ельцин был избран президентом РСФСР (в составе СССР).

Президент РСФСР Борис Ельцин на митинге после подавления "августовского путча" 22 августа 1991 г.
Президент РСФСР Борис Ельцин на митинге после подавления "августовского путча" 22 августа 1991 г. © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

17-18 июня — Саммит Евросоюза в Брюсселе.

18 июня — Президентские выборы в Иране.

20 июня — Всемирный день беженцев (World Refugee Day).

22 июня — 80 лет назад нацистские войска нарушили советскую границу и вторглись в Беларусь в рамках операции «Барбаросса». В СССР началась Великая отечественная война.

23 июня — Пятилетие референдума по Брекзиту в Великобритании.

25 июня — 30-летие провозглашения независимости Словении и Хорватии.

30 июня — 50 лет гибели космонавтов «Союза-11» Георгия Добровольского, Виктора Пацаева, и Владислава Волкова. Причиной гибели стала разгерметизация спускаемого аппарата, на борту которого космонавты находились без скафандров.

11 июня — Чемпионат Европы по футболу (до 11 июля) футболу пройдет в том числе в Санкт-Петербурге и Баку.

26 июня — Во французском Бресте стартует «Тур де Франс».

Июль

1 июля — 30 годовщина упразднения Организации Варшавского договора, альянса восточно-европейских стран, в котором ведущую роль играл СССР.

8 июля — 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана де Лафонтена (1621–1695).

10 июня – 11 июля 2021 – Чемпионат Европы по футболу пройдет в том числе в Санкт-Петербурге и Баку.

21 июля — 10 лет назад из своего последнего полета в космос вернулся корабль «Атлантис», в США завершилась эра использования космических челноков.

22 июля — 10 лет терактов в Норвегии, совершенных Андерсом Брейвиком, который убил 77 человек.

27 июля — Столетие открытия инсулина учеными Университета Торнто.

28 июля — 70 лет подписания конвенции ООН о статусе беженцев (1951).

31 июля — 30 лет назад президент США Джордж Буш (старший) и президент СССР Михаил Горбачев подписали в Москве Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1).

23 июля — в Токио откроются летние Олимпийские игры, которые были перенесены на год из-за пандемии COVID-19.

   Август

Президентские выборы в Эстонии (дата уточняется)   

2 августа — День памяти жертв Холокоста среди народов рома.

6 августа — 60 годовщина старта корабля «Восток-2», который совершил первый в мире полет длительностью более суток.

12 августа — Всемирный день молодежи. Всемирный день защиты слонов.

12 августа — В Копенгагене пройдут World pride и  EuroGames, марш гордости и спортивные соревнования в поддержку прав ЛГБТ.

13 августа — 60 лет назад в ГДР была построена «Берлинская стена», ставшая одним из главных символов эпохи холодной войны.

14 августа — 80 лет назад «где-то в Атлантическом океане» Черчилль и Рузвельт подписали «Атлантическую хартию», документ, объединивший страны антигитлеровской коалиции.

19 августа — 30 лет назад произошла попытка свержения Михаила Горбачева путчистами из ГКЧП, который просуществовал до 21 августа.

Глава минобороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков и глава МВД Борис Пуго слушают выступление Михаила Горбачева на заседании союзного парламента 21 июня 1991 г. Менее чем через месяц они примут участие в попытке свержения президента СССР Горбачева.
Глава минобороны Дмитрий Язов, председатель КГБ Владимир Крючков и глава МВД Борис Пуго слушают выступление Михаила Горбачева на заседании союзного парламента 21 июня 1991 г. Менее чем через месяц они примут участие в попытке свержения президента СССР Горбачева. © AP Photo/Boris Yurchenko

24 августа — 30 лет назад Михаил Горбачев ушел с поста генерального секретаря ЦК КПСС.

25 августа — 30 лет назад, в 1991 г., Беларусь провозгласила свою независимость от СССР. 27 августа за ней последовала Молдова.

   Сентябрь

2 сентября — 30 лет назад в Гданьске (Польша) открылся первый съезд «Солидарности».

3 сентября — 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990).

5 сентября — 110 лет назад в Киеве в результате ранения при теракте умер председатель совета министров Российской империи Петр Столыпин.

6 сентября — 30 годовщина признания Советским Союзом независимости стран Балтии

8 сентября — 30 лет провозглашения независимости Македонии (Республика Северная Македония)

10 сентября —20 лет назад в Афганистане был убит «пандшерский лев», полевой командир Ахмад Шах Масуд.

11 сентября — 50 лет со дня смерти Н. С. Хрущева, возглавлявшего СССР с 1953 по 1964 г.

11 сентября – 20 годовщина терактов в Нью-Йорке.

16 сентября — 50 лет назад в Амстердаме (Нидерланды) была создана организация «Грипис».

18 сентября — Всемирный день уборки.

19 сентября — Выборы в Госдуму РФ, местные выборы.

23 сентября — 10 лет назад председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас подал заявку на присоединение к ООН государства Палестина.

26 сентября — Парламентские выборы в Германии, по итогам которых определится преемник Ангелы Меркель.

30 сентября — в Дубае откроется Всемирная выставка (до 31 марта 2022)

30 сентября — 30-летие провозглашения независимости Армении от СССР.

   Октябрь

1 октября — 75 лет назад Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни главных  нацистских руководителей.

4 октября — Всемирный день животных.

7 октября — 15 лет назад в Москве была убита Анна Политковская. Президент РФ Владимир Путин отметит 69 день рождения.

10 октября — 150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Бунина (1870-1953).

15 октября — 100 лет со дня рождения французского кинорежиссера армянского происхождения Анри Вернея  (1920-2002) 

30 октября — 60 лет со дня взрыва в Арктике советской «царь-бомбы», самой мощной из когда-либо созданных водородных бомб.  

   Ноябрь

1 ноября — 500 лет со дня прибытия Фернана Магеллана в пролив, названный впоследствии его именем, в рамках первого в истории кругосветного путешествия (1520).

1 ноября — В Глазго откроется  всемирный климатический саммит ООН COP26 (по 12).

4 ноября — 75 лет создания ЮНЕСКО.

8 ноября — 10 годовщина ввода в действие газопровода «Северный поток», связавшего Россию и Европу через Баренцево море.

11 ноября — 200 лет со дня рождения Достоевского (1821–1881).

23 ноября — 15 лет назад в Лондоне был отравлен Александр Литвиненко.    

25 ноября — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

24 ноября — 30 лет назад в Лондоне умер Фредди Меркьюри.

В среду, 25 декабря 1991 г., советские граждане слушают заявление Михаила Горбачева, объявившего о своей отставке
В среду, 25 декабря 1991 г., советские граждане слушают заявление Михаила Горбачева, объявившего о своей отставке © AP Photo/Sergei Kharpukhin

   Декабрь

Президентские выборы в Узбекистане (ожидается подтверждение).

8 декабря — Тридцатилетие подписания «Беловежских соглашений», положивших конец существованию СССР. Создание СНГ.

10 декабря — 200 лет со дня рождения русского писателя Николая Некрасова (1821-1878).

16 декабря – 250 лет со дня рождения Бетховена (1770-1827)

25 декабря — 30 лет со дня отставки Михаила Горбачева. Российский триколор поднят над Кремлем взамен советского красного знамени.

26 декабря — 30 лет назад Союз Советских Социалистических республик прекратил существование.

 

 

 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.