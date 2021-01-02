В пять раз выше, чем в сделке: Иран сообщил о планах обогащать уран до 20%

В Иране планируют обогащать уран до 20% в нарушение ядерной сделки. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси со ссылкой на письмо, отправленное властями Ирана в международное агентство. Когда именно страна планирует достичь такого уровня обогащения, в Тегеране не сообщили.

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Впервые о планах Ирана обогащать уран до 20% — уровня, более чем в пять раз превышающий норму в 3,67%, закрепленную в ядерном соглашении — стало известно в декабре из законопроекта, одобренного парламентом страны. Этот документ стал ответом на убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде. По данным западных специальных служб, он мог быть причастен к разработке иранской ядерной бомбы. Иран обвинил в его убийстве США и Израиль, однако ответственность за смерть ученого на себя никто не взял.

Согласно ядерному соглашению (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), заключенному в 2015 году, уровень обогащения урана не должен превышать 3,67%. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки, а Тегеран отказался выполнять ряд обязательств. В 2019 году власти Ирана заявили, что не будут соблюдать ограничения и обогатят уран до 4,5%. В начале 2020 г. Иран объявил о своем полном выходе из СВПД на фоне кризиса, вызванного другим громким убийством, генерала Касема Сулеймани.

Как пишет Bloomberg, в случае, если Иран действительно начнет обогащение урана до 20%, этого не будет достаточно для создания ядерного оружия. При производстве бомбы, как отмечает агентство, необходимо не менее 15 килограммов урана, обогащенного до 90%.

Израиль, называвший СВПД по иранской ядерной программе «исторической ошибкой», указывал, что этот договор никак не гарантирует, что Иран будет выполнять условия добросовестно и не будет тайно развивать военную ядерную программу. В ноябре 2020 г. эксперты МАГАТЭ обнаружили в Иране запасы обогащенного урана, превышающие в 12 раз лимит, зафиксированный в СВПД.

Иранское агентство по атомной энергии уведомило 2 января МАГАТЭ, что работы по обогащению урана до 20-процентного уровня будут вестись на предприятии Фордо. Это секретный завод по обогащению урана, находящийся в подземном бункере, защищенном от бомбовых ударов.

В Тегеране неоднократно отмечали, что не ставят своей целью получение ядерного оружия. Однако власти США в 2019 году утверждали, что Иран готовится совершить «прорыв» на пути к созданию атомной бомбы.

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