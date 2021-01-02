Перейти к основному контенту
#Итоги 2020
#Беларусь
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты
Информация о коронавирусе • Следите за официальной информацией и рекомендациями правительства Франции для туристов

Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за убийство французских военных в Мали

Опубликовано:

Джихадистская группировка JNIM взяла на себя ответственность за убийство трех французских военных в Мали
Джихадистская группировка JNIM взяла на себя ответственность за убийство трех французских военных в Мали AP - Christophe Petit Tesson
RFI
3 мин

Связанная с «Аль-Каидой» джихадистская группировка JNIM взяла на себя ответственность за убийство трех французских военных в Мали в минувший понедельник. Об этом в субботу, 2 января, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий интернет-активность джихадистов.

Реклама

Никаких подробностей о нападении группировка не привела. В своем заявлении альянс джихадистских сил JNIM упоминает в том числе изображения пророка Мухаммеда и позицию французского президента Эмманюэля Макрона, защищающего возможность их публикации в рамках принципов свободы выражения, отмечает France-Presse.

Трое французских военнослужащих, задействованных в Мали в рамках антитеррористической операции «Бархан», погибли в понедельник, 28 декабря, недалеко от границы с Нигером и Буркина-Фасо. Их бронированный автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве, когда те выполняли задачу сопровождения, отметили в Елисейском дворце.

Погибли старший капрал Танерий Маури и двое рядовых Кантен Поше и Дориан Иссаханян, сообщили в Генштабе сухопутных войск. Все они служили в первом бронетанковом полке (1er régiment de chasseurs).

С начала военной операции французских сил в Сахеле в 2013 году в этой зоне погибли 47 французских военнослужащих. В общей сложности в операции «Бархан» задействованы 5100 французских военных. В 2020 году Франция увеличила контингент на 600 человек.

 

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.