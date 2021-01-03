Борьба с терроризмом: еще двое французских военных погибли в Мали

Это вторая за неделю потеря армии Франции в Мали. На фото: французские военнослужащие патрулируют территорию.

Двое французских военнослужащих, женщина и мужчина, были убиты в Мали. Об этом поздно вечером 2 января объявил Елисейский дворец. Это уже вторая потеря армии Франции в этой стране за неделю: накануне ответственность за гибель еще трех французских военных взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» террористическая группировка.

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«Президент Республики с глубокой скорбью узнал о смерти в Мали утром (2 января) двоих солдат» — «сержанта Ивон Юн (Yvonne Huynh) и бригадира Лоика Риссера (Loïc Risser). Их машина была подорвана самодельным взрывным устройством во время выполнения разведывательного задания в регионе Менака», — говорится в сообщении пресс-службы президента Франции.

Ивон Юн было 33 года, Лоику Риссеру — 24.

Фотографии погибших опубликованы в аккаунте главы генштаба сухопутных войск Франции.

Менака — поселок в пустыне Сахара, находящийся вблизи границы с Нигером и Буркина-Фасо.

«Третий солдат получил ранения в ходе этой атаки, но его жизнь вне опасности», — заявили в Елисейском.

Президент Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших и одновременно «еще раз подтвердил решимость Франции в ее борьбе с терроризмом».

Это вторая за неделю потеря французской армии в Мали, которая проводит в африканском регионе Сахель антитеррористическую операцию «Бархан».

28 декабря погибли трое военнослужащих: их бронированный автомобиль подорвался на самодельном взрывном устройстве, когда они выполняли задачу сопровождения. Это также произошло недалеко от границы с Буркина-Фасо и Нигером.

Ответственность за то нападение взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» джихадистская группировка JNIM.

За время проведения операций «Серваль» (2013-2014) и «Бархан (с 2014-го) в Мали погибло 53 французских военнослужащих, сообщает радиостанция France Bleu.

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