Британское правосудие отказало в экстрадиции Джулиана Ассанжа в США
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Ссылаясь на риск самоубийства обвиняемого, британское правосудие отклонило запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. Такое решение вынесла судья Центрального уголовного суда Лондона. Власти Соединенных Штатов хотят судить Ассанжа за шпионаж после публикации сотен тысяч конфиденциальных документов на созданном им сайте.
Как заявила в понедельник, 4 января, судья Ванесса Барайтсер, «описанные в Соединенных Штатах процедуры (содержания обвиняемого – RFI) не помешают ему совершить самоубийство (..) по причинам психического здоровья». Решение суда было встречено криками радости около тридцати собравшихся у здания суда сторонников Ассанжа, отмечает France-Presse. «Мы победили!» – кричали они. В зале суда адвокат Стелла Морис (ставшая матерью двоих детей Ассанжа, пока он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне) расплакалась.
Во второй половине дня в Лондоне состоится слушание по вопросу об освобождении Ассанжа из-под стражи.
Джулиан Ассанж был арестован британской полицией в апреле 2019 года по запросу США после того, как семь лет подряд скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.
Британский суд должен был определить, соответствует ли представленный США запрос об экстрадиции определенному количеству правовых критериев, в частности, является ли он совместимым с правами человека. Во время слушаний, которые длились пять недель в феврале и сентябре 2020 года, адвокаты Джулиана Ассанжа заявляли, что США требуют экстрадиции по «политическим причинам». Они также отметили, что американо-британское соглашение запрещает экстрадицию за «политические преступления». Затем осматривавший Ассанжа психиатр заявил об «очень высоком» риске самоубийства в случае его экстрадиции в Соединенные Штаты. Суицидальные импульсы Ассанжа «проистекают из клинических факторов (...), но именно неизбежность экстрадиции приведет к покушению (на самоубийство)», – цитирует France-Presse слова судебного психиатра Майкла Копельмана, произнесенные в сентябре.
22 декабря докладчик ООН по вопросу о пытках Нильс Мельцер написал открытое письмо Дональду Трампу, в котором он просил уходящего президента США помиловать основателя WikiLeaks, который, по его словам, «не является врагом американского народа».
Юридическая битва вокруг 49-летнего австралийца, ставшего для его сторонников символом борьбы за свободу информации, возможно, на этом не остановится: решение судьи Ванессы Барайтсер может быть обжаловано.
Помимо возможности обжалования решения лондонского суда, остается неизвестной позиция администрации будущего президента США Джо Байдена по отношению к основателю WikiLeaks. Во время президентства Барака Обамы американское правосудие отказалось от судебного преследования Ассанжа. Тем не менее, десять лет назад Джо Байден, который занимал при Обаме пост вице-президента США, сравнил Джулиана Ассанжа с «высокотехнологичным террористом».
В случае экстрадиции в США австралийцу грозит 175 лет тюрьмы за распространение более 700 тыс. секретных документов об американской военной и дипломатической деятельности, в частности в Ираке и Афганистане. Эти документы передавались команде Ассанжа начиная с 2010 года и публиковались на сайте WikiLeaks. Соединенные Штаты обвиняют основателя WikiLeaks в том, что он поставил под угрозу американских военных. Среди обнародованных документов на сайте было опубликовано видео, на котором в июле 2007 года в Ираке в результате обстрела американского вертолета были убиты мирные жители, в том числе два журналиста Reuters.
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