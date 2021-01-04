В мире зарегистрировали более 85 млн случаев заражения коронавирусом

За месяц число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 20 млн случаев и дошло до отметки 85 млн с начала пандемии. Более половины всех случаев заражения приходится на пять стран — США, Индию, Бразилию, Россию и Францию. Пока Евросоюз собирается одобрить вторую вакцину от коронавируса, в Китае стартовала официальная кампания по вакцинации.

За месяц число заразившихся COVID-19 в мире выросло на 20 млн случаев и дошло до отметки 85 млн с начала пандемии. Более половины всех случаев заражения приходится на пять стран — США, Индию, Бразилию, Россию и Францию. Пока Евросоюз собирается одобрить вторую вакцину от коронавируса, в Китае стартовала официальная кампания по вакцинации. Неофициальная началась еще летом.

Реклама Читать далее

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в мире официально зарегистрировано более 85 млн случаев заражения коронавирусом. От этого заболевания погибло около 1,8 млн человек. В первую пятерку стран, в которых выявили больше всего заразившихся, входят США (20,6 млн заразившихся), Индия (10,3 млн), Бразилия (7,7 млн), Россия (3,2 млн) и Франция (2,7 млн.)

Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в США (351 тыс.), далее следуют Бразилия (196 тыс.) и Индия (149 тыс.). Франция находится на седьмом месте по количеству летальных исходов (более 65 тыс.), Россия – на восьмом (более 58 тыс.).

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в 2021 году страны могут столкнуться с новыми мутациями коронавируса. Один из новых штаммов обнаружили в Великобритании в середине декабря. Помимо Великобритании новый штамм коронавируса обнаружили в ряде других стран, в том числе во Франции, Дании, Италии, Австралии, Китае и США. Согласно сообщениям Роспотребнадзора, в России этого «британского» штамма возбудителя COVID-19 нет.

Ситуация в России

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 23 351 случай заражений COVID-19. Количество выздоровевших за сутки составило 21,1 тыс. за сутки, скончавшихся – 482 человека.

По количеству заражений COVID-19 за сутки Санкт-Петербург впервые обошел Москву. Так, за прошедшие 24 часа в Петербурге было зарегистрировано 3657 новых случаев COVID, тогда как в Москве диагностировали 3591 случай заражения. Показатель числа заражений в столице стал минимальным с 8 октября.

Если смотреть на статистику заражений за прошедшую неделю, по сравнению с концом декабря в Москве количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом снизилось более чем в два раза, в Санкт-Петербурге оно осталось на прежнем уровне.

По общему количеству выявленных случаев заражения коронавирусом Санкт-Петербург занимает второе место в России — более 257 тыс. случаев. Лидирует Москва — более 828 тыс. заражений.

Евросоюз готов одобрить вакцину от COVID-19, созданную лабораторией Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) объявило в понедельник, 4 января, что решение об использовании вакцины Moderna может быть принято уже сегодня вечером. Сегодня проходит заседание комитета EMA по лекарственным средствам (CHMP), на котором обсуждается вакцина Moderna», – говорится в коммюнике этого европейского регулирующего органа, который находится в Амстердаме. Если 4 января решение не будет принято, то второе заседание по вакцине состоится в будущую среду.

Moderna может стать второй вакциной от коронавируса, одобренной для применения в Евросоюзе, после Pfizer-BioNTech. Эта вакцина вводится двумя дозами с интервалом в несколько недель, как и препарат Pfizer-BioNTech. Но преимущество формулы Moderna заключается в том, что вакцину можно хранить при температуре минус 20 °C, а не минус 70°C, как препарат Pfizer.

Китай начал свою кампанию вакцинации

Тысячи жителей Пекина выстроились в очередь в морозный понедельник, чтобы сделать прививку от Covid-19. Власти стремятся любой ценой избежать новой волны эпидемии COVID-19 перед так называемой «великой китайской новогодней миграцией», когда миллионы жителей страны возвращаются в родные места для встречи Нового года по китайскому календарю (12 февраля).

Согласно сообщениям местной прессы, в период с пятницы по воскресенье только в Пекине более 73000 человек получили первую дозу вакцины.

Об одобрении первой вакцины китайского производства власти сообщили только в прошлый четверг. Производитель вакцины – компания Sinopharm – заявила об эффективности препарата на 79%.

Не дожидаясь официального «зеленого света» от медицинских государственных органов, Китай уже начал вакцинацию миллионов людей еще прошлым летом, включая воспитателей, студентов, уезжающих за границу, или дипломатов. На прошлой неделе власти заявили, что уже введено не менее 4,5 миллионов доз.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться