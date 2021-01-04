Дональд Трамп попросил найти 11 780 бюллетеней в свою пользу

Уходящий 20 января 2021 президент США Дональд Трамп в минувшую субботу позвонил «высокопоставленному чиновнику» из избирательной комиссии и попросил его «найти» необходимое для его победы на выборах количество бюллетеней в штате Джорджия. Запись телефонного разговора была опубликована в воскресенье вечером изданием Washington Post и вызвала скандал в США.

Уходящий 20 января 2021 президент США Дональд Трамп в минувшую субботу позвонил «высокопоставленному чиновнику» из избирательной комиссии и попросил его «найти» необходимое для его победы на выборах количество бюллетеней в штате Джорджия. Запись телефонного разговора была опубликована в воскресенье вечером изданием Washington Post и вызвала скандал в США.

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Во время долгого телефонного разговора американский президент, который до сих пор отказывается признать свое поражение на выборах 3 ноября, пытался убедить республиканца Брэда Раффенспергера, «найти» недостающие голоса. Брэд Раффенспергер является секретарём штата Джорджия, ответственным за выборы в этом штате. Во время разговора Дональд Трамп использовал как «уговоры», так и «давление», отмечает France-Presse.

«Нет ничего плохого, если вы скажете, что пересчитали, – говорит, в частности, Трамп, – Все, что я хочу, это найти 11 780 бюллетеней (...), потому что мы выиграли». Ссылаясь на «слухи» о мошенничестве, Дональд Трамп также заявил, что его победу «несправедливо украли». «Вы знаете, что они сделали, и не говорите об этом: это преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас», – слышно в записи телефонного разговора.

Брэд Раффенсбергер, который во время разговора с Трампом находился в сопровождении своего адвоката, не согласился проводить пересчет голосов. «Мы думаем, что у нас правильные цифры», – возразил он.

Кандидат от демократов Джозеф Байден набрал в штате Джорджия примерно на 12 000 голосов больше, чем его соперник Трамп.

Трансляция записи, которую Белый дом отказался комментировать, сразу вызвала шок в США. Избранная вице-президентом США демократ Камала Харрис заявила, что Трамп продемонстрировал отчаяние и откровенно злоупотребил полномочиями, указывает «Радио Свобода». «Презрение Трампа к демократии разоблачено», – цитирует France-Presse слова члена Палаты представителей от Калифорнии Адама Шиффа. А депутат Дебби Вассерман Шульц добавила, что это поступок «отчаявшегося и коррумпированного президента».

«Это потрясающе», – написал в Twitter республиканец Адам Кинцингер, призвав членов его партии не следовать за президентом в его борьбе с результатами. «Вы не можете делать это с чистой совестью», – добавил он.

После президентских выборов в ноябре Дональд Трамп отрицал победу Джо Байдена, однако его жалобы на результаты подсчетов бюллетеней в разных штатах ни к чему не привели. 14 декабря Коллегия выборщиков США объявила победу демократа Джозефа Байдена 306 голосами «за» и 232 «против». Этот результат должен быть подтвержден в будущую среду в Конгрессе. Инаугурация 46-го президента Соединенных Штатов пройдет 20 января.

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