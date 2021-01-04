Рождение автогиганта: акционеры групп Peugeot-Citroën и Fiat-Chrysler одобрили слияние

Акционеры ведущего французского автопроизводителя Peugeot-Citroën (PSA) и американо-итальянского концерна Fiat-Chrysler (FCA) подавляющим большинством голосов одобрили слияние двух групп. Новый гигант с названием Stellantis, по оценкам, может войти в тройку мировых лидеров автопрома по финансовым показателям, претендуя на четвертое место в мировом рейтинге по объемам производства. Завершить процедуру слияния, проходящую в условиях кризиса на мировом авторынке из-за пандемии, группы намерены уже 16 января.

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В этот понедельник, 4 января, обе группы — французская и американо-итальянская — провели общие собрания своих акционеров по планe объединения, который был официально представлен еще в конце 2019 года. В группе PSA, объединяющей французские марки Peugeot и Citroën (а также DS, Opel и Vauxhall) за слияние было отдано 99,8% голосов, сообщает AFP. Результаты голосования акционеров Fiat-Chrysler (FCA) — 99,15% голосов в поддержку будущего объединения.

Официальная дата слияния и появления нового концерна с названием Stellantis будет объявлена «в скором времени», — сообщил глава французской группы PSA Карлос Таварес, который станет генеральным директором будущего автогиганта, соперника ведущих мировых автопроизводителей. Совет директоров объединенной группы возглавит президент FCA Джон Элканн.

Вечером в понедельник окончательной датой объединения двух концернов было названо 16 января. Как уточняет Reuters, для завершения формальной процедуры объединения новой группе необходимо получить более 20 разрешений от различных антимонопольных органов.

Les actionnaires approuvent le projet de la #fusion entre @fcagroup et #GroupePSA, qui prévoient de finaliser leur rapprochement le 16 janvier 2021 👉 https://t.co/uwYICr52L7 pic.twitter.com/OVN7DnJ7Yx — Groupe PSA (@GroupePSA) January 4, 2021

Как отмечают французские СМИ, новая группа компаний по объему выручки может занять третье место в мировом рейтинге автопроизводителей — вслед за японской Toyota и немецким Volkswagen. По числу выпускаемых автомашин Stellantis прочат четвертое место в мире — после Volkswagen (11 млн машин в год), Toyota (10,5 млн) и альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (10,1 млн).

Объем производства новой группы компаний Stellantis оценивается в 8 – 9,7 миллионов автомобилей ежегодно. Численность работников будущего концерна превышает 400 тысяч человек. Концерн объединит 14 знаменитых автомобильных марок — помимо Peugeot и Citroën, Fiat, Opel и Chrysler в состав объединения войдут Maserati, Alfa Romeo, Dodge и Jeep.

За счет слияния — на условиях распределения долей 50 на 50 — группы PSA и FCA рассчитывают на ежегодную экономию порядка 5 миллиарда евро. Это позволит группе компаний нарастить инвестиции в новые технологические решения, разработки электромобилей и гибридных двигателей, развитие беспилотных автомобилей и т.д.

О планах слияния концернов PSA и FCA было объявлено еще в 2018 году, официально проект был представлен год назад. Ведущие акционеры французского концерна Peugeot-Citroën — семья Пежо, правительство Франции и китайская компания Dongfeng — одобрили сделку заблаговременно, до общего собрания акционеров.

Концерн Fiat Chrysler Automobiles был создан в 2014 году в результате покупки итальянским автопроизводителем американской компании. Основные акционеры FCA — холдинг Exor, также холдинг семьи Аньелли (потомки основателя фирмы Fiat).

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