Байден о штурме Капитолия: «Это беспрецедентная атака на нашу демократию»

6 января после 14 часов по местному времени сторонники Трампа штурмовали здание Капитолия, где проходила совместная сессия Палаты представителей и Сената США

Конгресс США в среду в срочном порядке приостановил заседание, призванное утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах, после того как сотни сторонников Трампа прорвались в здание Капитолия. Полиция применила слезоточивый газ, в результате беспорядков имеются пострадавшие. По данным NBC, женщина, получившая огнестрельное ранение во время инцидентов, скончалась.

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Действующий президент Дональд Трамп, который отказывается признать свое поражение, призвал своих сторонников пройти маршем в Вашингтоне в момент совместной сессии обеих палат Конгресса США. Вслед за этим призывом некоторые манифестанты, оспаривающие победу Джо Байдена, двинулись в сторону Капитолия. Несколько сот человек собрались вокруг здания, некоторые из них прорвали заграждения, смели полицейских, пытавшихся преградить им путь, части удалось проникнуть в здание.

Информагентства передали кадры, на которых видны охранники внутри Капитолия с оружием в руках, направленным на двери зала заседаний, в который, предположительно, пытались прорваться протестующие, сообщает «Голос Америки».

Охрана с оружием в руках охраняет вход в зал заседаний Конгресса © ASSOCIATED PRESS

Внутри Капитолия были слышны выстрелы, сообщает Reuters, по данным CNN, два человека получили ранения. Американский телеканал описывал сцены хаоса в американской столице и передавал кадры, на которых видно, как разъяренные протестующие, отобрав плексигласовые щиты у полицейских, бьют ими стекла, чтобы проникнуть внутрь Капитолия.

Агентство Associated Press опубликовало снимки, на которых протестующие влезают на скульптуры внутри Капитолия, врываются в офисы конгрессменов.

Лишь три часа спустя после начала беспорядков действующий президент Дональд Трамп обратился к своим сторонникам и призвал их мирно разойтись по домам «несмотря на то, что выборы у нас украли», отмечает CNN.

CNN's Van Jones called on Republicans and conservatives to denounce the riots at the US Capitol building today and ask themselves,

"What would I say if Black Lives Matter did that?" https://t.co/zc2wv3TSJC pic.twitter.com/nO0dvGoyTR — CNN (@CNN) January 6, 2021

Полицейским подкреплениям, прибывшим на место, лишь через некоторое время удалось разогнать протестующих. Несколько полицейских получили ранения. В Вашингтоне после 18:00 объявлен комендантский час.

Совместное заседание обеих палат Конгресса, на котором конгрессмены должны были официально утвердить избрание демократа Джо Байдена на пост президента США, прервано и пока неизвестно, когда возобновится.

Джо Байден назвал произошедшее «беспрецедентной атакой на американские демократические институты». «Это не протест, это хаос и мятеж», — сказал Байден. Он призвал Дональда Трампа обратиться к своим сторонникам по национальному телевидению, чтобы положить конец «невиданному в современную эпоху нападению на демократию, на цитадель свободы, сам Капитолий».

Реакции: шок и позор

«Шокирующими» назвал сцены штурма Капитолия генсек НАТО Йенс Столтенберг, призвав уважать итоги демократического голосования. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон охарактеризовал происходящее позором. «Соединенные Штаты выступают за демократию во всем мире, и сейчас жизненно важно, чтобы произошла мирная и упорядоченная передача власти», — написал Джонсон в Твиттере.

«Сцены из Капитолия просто ужасающие», — написала в Твиттере первый министр Шотландии Никола Стерджен, выразив солидарность «с теми, кто на стороне демократии и мирной конституционной передачи власти». «Позор тем, кто спровоцировал эту атаку на демократию», — добавила Стерджен.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила, что в основе демократических институтов власти в США лежит мирная передача власти. «Джо Байден выиграл выборы. Я с нетерпением жду возможности работать с ним в качестве следующего президента США», — отметила она.

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