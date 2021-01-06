Китай запретил въезд экспертам ВОЗ по коронавирусу

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые должны были расследовать происхождение коронавируса в ходе поездки в Китай, не смогли въехать в страну. Как сообщили СМИ со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, по крайней мере одному из членов группы отказали во въезде на границе, а другим представителям организации пришлось отказаться от вылета в последний момент. В Китае заявили, что речь идет лишь об административных сложностях, связанных с получением виз.

Реклама Читать далее

Группа из десяти экспертов от ВОЗ должна установить, действительно ли вирус возник на рынке в Ухане, а также то, при каких обстоятельствах вирус передался от животного к человеку. Согласно одной из версий, которая наиболее широко поддерживается учеными, главным посредником при передаче вируса являлась летучая мышь. При этом в ВОЗ ранее неоднократно заявляли, что не сомневаются в естественном, а не лабораторном происхождении вируса.

Как заявила представитель МИД Китая Хуа Чуньин, слова который приводит ТАСС, экспертам ВОЗ отказали во въезде из-за «официальным процедур», которые должны были соблюсти ученые. Эти правила регламентируют визиты официальных лиц в страну в условиях пандемии. В Китае напомнили, что эксперты ВОЗ уже посещали КНР после начала пандемии коронавируса.

Известно, что в ВОЗ начали готовиться к визиту своих экспертов в Китай заранее. Биолог Фабиан Лендертц рассказывал о планах отправиться в КНР для расследования «в ближайший месяц» в декабре.

В декабре 2020 года стало известно, что журналистку Чжан Чжань, освещавшую вспышку коронавирусной инфекции в Ухане, осудили на четыре года. По мнению властей, она распространяла заведомо ложную информацию о ситуации с коронавирусом в стране.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться