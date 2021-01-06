СМИ сообщили о победе демократов на выборах сенаторов от Джорджии

По итогам голосования Сенат де-факто может перейти под контроль Демократической партии

Кандидат от Демократической партии США Рафаэль Уорнок побеждает во втором туре выборов в Сенат в штате Джорджия. Об этом в среду, 6 января, сообщает CNN и другие ведущие американские СМИ со ссылкой на результаты подсчета 98% голосов. Наиболее вероятной журналистам кажется победа и другого кандидата от демократов Джона Оссоффа в том же штате. В случае, если прогнозы СМИ оправдаются, Республиканская партия потеряет контроль над верхней палатой американского парламента.

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Окончательные итоги голосования во втором туре выборов в Сенат США будут опубликованы в конце недели, однако победа демократов кажется наиболее вероятной.

Всего в Джорджии решалась судьба двух кресел верхней палаты Конгресса. После подсчета 98% голосов аналитики CNN отдали однозначную победу демократу Рафаэлю Уорноку, который обошел республиканку Келли Леффлер. Преимущество Джона Оссоффа кажется значительным (0,4% после обработке 98% бюллетеней), но неожиданный расклад голосов еще может поменять итог выборов.

В случае победы обоих кандидатов от демократов число представителей двух главных американских партий в Сенате будет равным (50–50). Однако, согласно американским законам, верхнюю палату парламента США возглавляет вице-президент страны. С 20 января эту должность займет Камала Харрис, представляющая демократов. Она будет иметь право решающего голоса, если голоса сенаторов распределятся поровну.

Напомним, что первый тур выборов в Сенат в США прошел одновременно с окончанием президентской гонки 3 ноября. Однако судьбу двух постов в Джорджии с первого раза решить не удалось. Во втором туре разрыв между кандидатами также выглядит минимальным и не превышает одного процента.

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