Иракский суд выдал ордер на арест Дональда Трампа

В Багдаде суд выдал национальный ордер на арест уходящего президента США Дональда Трампа. Его обвиняют в предумышленном убийстве командира проиранского шиитского ополчения Ирака Абу Мехди аль-Мухандиса, который погиб вместе с иранским генералом Касемом Сулеймани в аэропорту Багдада в январе 2020 года.

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В июне 2020, в ходе расследования обстоятельств гибели генерала Сулеймани, Иран запросил международный ордер на арест Дональда Трампа и потребовал от Интерпола опубликовать «красное уведомление» в отношении американского президента, но эта процедура не увенчалась успехом.

7 января 2021 следственная палата суда Русафы, восточного сектора Багдада, «постановил выдать ордер на арест уходящего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в соответствии со статьей 406 Уголовного кодекса Ирака», — говорится в пресс-релизе суда.

Суд также утверждает, что предварительное расследование завершено, но «следствие продолжается с целью разоблачить других виновных в этом преступлении, будь то иракцы или иностранцы».

Документ на арест выписал один из иракских судей по материалам предварительного расследования, которое установило, что командующий силами специального назначения иранского Корпуса стражей исламской революции Сулеймани и глава шиитского ополчения Ирака аль-Мухандис были убиты в районе багдадского аэропорта при помощи американского беспилотника. Багдадский суд посчитал, что беспилотник, обстрелявший их автомобили 3 января 2020 года в аэропорту Багдада, взлетел по приказу Трампа. В ордере утверждается, что речь шла о предумышленном убийстве. В соответствии с иракским законодательством за такое преступление предусмотрена смертная казнь.

После авиаудара по аэропорту Багдада, Тегеран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. В ночь на 8 января 2020 года иранская армия нанесла ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные — базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

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