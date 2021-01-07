Конгресс США утвердил избрание Байдена, Трамп пообещал «упорядоченно» передать власть

Конгресс США сертифицировал победу демократа Джозефа Байдена на выборах президента США, утвердив отданные за него голоса 306 выборщиков от штатов. Действующий президент Дональд Трамп пообещал «упорядоченную передачу» власти 20 января, вновь выразив несогласие с результатами президентских выборов. Начавшееся в среду специальное заседание Конгресса по формальному утверждению результатов голосования было прервано беспорядками, в ходе которых сторонники Трампа на некоторое время захватили здание Капитолия.

Реклама Читать далее

7 января, около 4 часов утра по местному времени, американский Конгресс утвердил результаты голосования коллегии выборщиков от штатов и победу демократа Джозефа Байдена на выборах президента США. На совместном заседании члены Сената и Палаты представителей сертифицировали 306 голосов выборщиков, отданных за Джозефа Байдена, и 232 голоса — за Дональда Трампа. Сертифицированные результаты подсчета голосов выборщиков объявил вице-президент США Майк Пенс, являющийся председателем Сената.

Конгресс отклонил возражения республиканцев с требованием исключить голоса, отданные за Байдена в Джорджии и Пенсильвании. Возражения были поданы также по поводу голосов в Аризоне, Неваде и Мичигане, но эти ходатайства также были отклонены.

По завершении заседания Конгресса Дональд Трамп выступил с заявлением, пообещав «упорядоченную» передачу власти в день инаугурации нового президента Байдена 20 января. Поскольку аккаунты самого Трампа были заблокированы ведущими американскими соцсетями, его заявление разместил в своем твиттере представитель президентской администрации Дэн Скавино.

В этом заявлении Трамп, тем не менее, вновь подчеркивает свое «полное несогласие» с официальными результатами выборов президента США. «Хотя я полностью не согласен с результатами выборов, факты это подтверждают, тем не менее, передача (власти) будет упорядоченной 20 января».

Statement by President Donald J. Trump on the Electoral Certification:



“Even though I totally disagree with the outcome of the election, and the facts bear me out, nevertheless there will be an orderly transition on January 20th. I have always said we would continue our... — Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) January 7, 2021

Заседание Конгресса завершилось молитвой, которую произнес сенатский капеллан Барри Блэк, напомнивший о трагических беспорядках, охвативших накануне здание Капитолия. «Мы сожалеем об осквернении здания Капитолия Соединенных Штатов, пролитой невинной крови, гибели людей», —сказал Блэк, отметив: «Эти трагедии напомнили нам о том, что слова имеют значение и что язык обладает силой в вопросах жизни и смерти».

В разгар беспорядков избранный президент США Джозеф Байден призвал Трампа выступить по национальному телевидению и исполнить свой долг как главнокомандующего, чтобы заставить толпу разойтись. Трамп же опубликовал видео, в котором призвал демонстрантов не выходить за рамки мирной акции и уважать полицию.

На фоне захвата Капитолия крупнейшие социальные сети — Твиттер, Фейсбук, Инстаграм, а также видеохостинг YouTube — ограничили доступ либо целиком к аккаунтам Дональда Трампа, либо к отдельным его сообщениям. Причиной таких решений стали новые высказывания Трампа о краже у него голосов на президентских выборах 3 ноября и его призыв к сторонникам идти к Капитолию. Незадолго до заседания Конгресса Трамп выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, вновь отказавшись признать свое поражение и назвав выборы мошенничеством.

Начавшееся 6 января заседание Конгресса было прервано беспорядками, которые устроили сторонники Трампа, ворвавшиеся в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли четыре человека, сообщили на совместной пресс-конференции мэр Вашингтона Мюриэл Баузер и начальник полиции округа Колумбия Роберт Конти. Ранения получили как минимум 14 сотрудников полиции, которая задержала более 50 человек (за ношение огнестрельного оружия без лицензии, за ношение запрещенного оружия, а также за нарушение комендантского часа и незаконный въезд в город).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться