Марк Цукерберг: Facebook заблокировал аккаунт Трампа на неопределенный срок

Аккаунты президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы на неопределенный срок – «как минимум на следующие две недели», заявил генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг.

Персональные странички президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram заблокированы на неопределенный срок — «как минимум на следующие две недели», заявил генеральный директор компании Facebook Марк Цукерберг в четверг.

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На следующий день после штурма Капитолия сторонниками Трампа, создатель и владелец самой большой в мире социальной сети заявил: «Мы считаем, что разрешение президенту продолжать пользоваться нашими услугами в течение этого периода сопряжено со слишком большими рисками». Об этом написал Марк Цукерберг в своем аккаунте в Facebook. Ранее, в среду вечером компания объявила о временной приостановке аккаунта Трампа.

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining... Опубликовано Mark Zuckerberg Четверг, 7 января 2021 г.

«Мы продлеваем блокировку его аккаунтов в Facebook и Instagram на неопределенный срок и, по крайней мере, на следующие две недели до завершения мирной передачи власти», — добавил Цукерберг.

В среду вечером руководство Twitter впервые заблокировало аккаунт Дональда Трампа на 12 часов. Такое решение объяснили тем, что его «сообщения несут угрозу насилия», а также пригрозили Трампу постоянной блокировкой аккаунта. Несколькими часами ранее Twitter удалил два сообщения главы Белого дома, в которых тот заявляет об «украденных выборах».

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