Страны Евросоюза осудили штурм Конгресса США сторонниками Трампа

Руководство Европейского союза и лидеры стран ЕС осудили захват здания американского Капитолия сторонниками уходящего президента Дональда Трампа. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со специальным видеообращением «Мы верим в демократию». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «возмущена» захватом здания Конгресса, и осудила поведение Трампа.

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Руководители Евросоюза отреагировали на беспорядки в Вашингтоне и захват сторонниками Трампа здания Конгресса США заявлениями, в которых осудили насилие и выразили уверенность в силе американской демократии.

Словом «шок» описал свои впечатления от штурма Капитолия председатель Европейского совета Шарль Мишель, отметив: «Мы верим, что США обеспечат мирную передачу власти Джозефу Байдену». «Я верю в силу институтов и демократии в США», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав «основополагающим» вопрос о мирной передаче власти Байдену, который «выиграл выборы» президента. «На глазах всего мира (…) американская демократия оказалась в осаде», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Беспорядки в Капитолии он назвал «неслыханной атакой на демократию, институты и верховенство закона в США».

In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.



This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.



This is not America. The election results of 3 November must be fully respected. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021

Президент Франции Эмманюэль Макрон записал по поводу событий в Вашингтоне специальное трехминутное видеообращение. Озаглавленное по-английски словами «Мы верим в демократию» (We believe in democracy) обращение было опубликовано в три часа ночи по среднееверопейскому времени.

«Когда в одной из старейших демократий мира сторонники уходящего президента оспаривают, с оружием в руках, легитимные результаты выборов, этим подрывается всеобщий принцип (демократии): один человек — один голос», — подчеркнул Макрон. Говоря об истории франко-американских отношений, Макрон напомнил, что «с 18-го века Францию и США связывает пакт свободы и демократии».

«Сегодня Франция — со всей силой, воодушевлением и решимостью — стоит на стороне американского народа», — заявил президент Макрон, говоря также о поддержке «всех народов», которые выбирают свою судьбу и своих руководителей на свободных и демократических выборах. «Мы не уступим перед насилием тех немногих, кто хочет подорвать» эти принципы, — подчеркнул французский лидер.

«Сегодня в наших демократиях оказался под угрозой наш многовековой выбор, который ставит превыше всего человеческое достоинство, мир, уважение других, признание свободы», — заявил Эмманюэль Макрон. Завершая свою речь по-английски, президент Франции сказал: «Я хочу выразить нашу дружбу и веру в Соединенные Штаты. То, что сегодня случилось в Вашингтоне, определенно не есть Америка. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг утром, что «опечалена и возмущена» беспорядками в Вашингтоне и здании американского Конгресса. «Я очень сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября и до вчерашнего дня. Возникли сомнения в исходе выборов, и это создало атмосферу для того, чтобы ночные события стали возможными», — отметила Меркель, заявив о своей уверенности в том, что демократия «намного сильнее агрессоров и бунтовщиков».

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В России официальные комментаторы, реагируя на беспорядки в Вашингтоне, сосредоточились на критике демократии, избирательной и политической системы США. Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ, назвала американскую избирательную систему «архаичной» и создающей «возможности для многочисленных нарушений». Американские СМИ Захарова обвинила в том, что они «стали инструментом политической борьбы». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объявил, что «американская демократия очевидно захромала на обе ноги», «праздник демократии закончился», а США «больше не прокладывают курс», «утратили все права» его задавать и «навязывать другим». С похожей критикой выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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