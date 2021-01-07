Страны Евросоюза осудили штурм Конгресса США сторонниками Трампа
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Руководство Европейского союза и лидеры стран ЕС осудили захват здания американского Капитолия сторонниками уходящего президента Дональда Трампа. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил со специальным видеообращением «Мы верим в демократию». Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «возмущена» захватом здания Конгресса, и осудила поведение Трампа.
Руководители Евросоюза отреагировали на беспорядки в Вашингтоне и захват сторонниками Трампа здания Конгресса США заявлениями, в которых осудили насилие и выразили уверенность в силе американской демократии.
Словом «шок» описал свои впечатления от штурма Капитолия председатель Европейского совета Шарль Мишель, отметив: «Мы верим, что США обеспечат мирную передачу власти Джозефу Байдену». «Я верю в силу институтов и демократии в США», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, назвав «основополагающим» вопрос о мирной передаче власти Байдену, который «выиграл выборы» президента. «На глазах всего мира (…) американская демократия оказалась в осаде», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Беспорядки в Капитолии он назвал «неслыханной атакой на демократию, институты и верховенство закона в США».
In the eyes of the world, American democracy tonight appears under siege.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 6, 2021
This is an unseen assault on US democracy, its institutions and the rule of law.
This is not America. The election results of 3 November must be fully respected.
Президент Франции Эмманюэль Макрон записал по поводу событий в Вашингтоне специальное трехминутное видеообращение. Озаглавленное по-английски словами «Мы верим в демократию» (We believe in democracy) обращение было опубликовано в три часа ночи по среднееверопейскому времени.
«Когда в одной из старейших демократий мира сторонники уходящего президента оспаривают, с оружием в руках, легитимные результаты выборов, этим подрывается всеобщий принцип (демократии): один человек — один голос», — подчеркнул Макрон. Говоря об истории франко-американских отношений, Макрон напомнил, что «с 18-го века Францию и США связывает пакт свободы и демократии».
«Сегодня Франция — со всей силой, воодушевлением и решимостью — стоит на стороне американского народа», — заявил президент Макрон, говоря также о поддержке «всех народов», которые выбирают свою судьбу и своих руководителей на свободных и демократических выборах. «Мы не уступим перед насилием тех немногих, кто хочет подорвать» эти принципы, — подчеркнул французский лидер.
«Сегодня в наших демократиях оказался под угрозой наш многовековой выбор, который ставит превыше всего человеческое достоинство, мир, уважение других, признание свободы», — заявил Эмманюэль Макрон. Завершая свою речь по-английски, президент Франции сказал: «Я хочу выразить нашу дружбу и веру в Соединенные Штаты. То, что сегодня случилось в Вашингтоне, определенно не есть Америка. Мы верим в силу наших демократий. Мы верим в силу американской демократии».
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в четверг утром, что «опечалена и возмущена» беспорядками в Вашингтоне и здании американского Конгресса. «Я очень сожалею, что президент Трамп не признавал своего поражения с ноября и до вчерашнего дня. Возникли сомнения в исходе выборов, и это создало атмосферу для того, чтобы ночные события стали возможными», — отметила Меркель, заявив о своей уверенности в том, что демократия «намного сильнее агрессоров и бунтовщиков».
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В России официальные комментаторы, реагируя на беспорядки в Вашингтоне, сосредоточились на критике демократии, избирательной и политической системы США. Официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ, назвала американскую избирательную систему «архаичной» и создающей «возможности для многочисленных нарушений». Американские СМИ Захарова обвинила в том, что они «стали инструментом политической борьбы». Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев объявил, что «американская демократия очевидно захромала на обе ноги», «праздник демократии закончился», а США «больше не прокладывают курс», «утратили все права» его задавать и «навязывать другим». С похожей критикой выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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