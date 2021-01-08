В Лондоне впервые объявлена чрезвычайная ситуация из-за коронавируса

В последний раз режим ЧС в Лондоне вводили более трех лет назад из-за терактов. На фото: полиция патрулирует город в первый день нового локдауна. 05.01.2021

В пятницу, 8 января, мэр Лондона объявил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. В последний раз режим ЧС в британской столице вводили более трех лет назад из-за терактов.

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«Я объявил чрезвычайную ситуацию, потому что угроза, которую этот вирус представляет для нашего города, достигла критической точки. Каждый 30-й лондонец сейчас имеет COVID-19. Если мы не примем немедленных мер сейчас, наша Национальная служба здравоохранения может быть перегружена, и еще больше людей умрет», — написал мэр Лондона Садик Хан в твиттере. Градоначальник заявил Би-би-си, что «в отдельных частях города» коронавирус есть у «каждого двадцатого» жителя.

«Число случаев заболевания в Лондоне быстро выросло: сейчас в наших больницах на треть больше пациентов, чем в апреле прошлого года, когда эпидемия была на пике». Если ситуация не улучшится, то «в ближайшие пару недель у нас закончатся койки», — говорится в заявлении, размещенном на сайте городской администрации.

«В период с 30 декабря по 6 января число пациентов в лондонских больницах выросло на 27% (с 5524 до 7034), а число пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, — на 42% (с 640 до 908), — уточнила мэрия. — Лондонская служба скорой помощи теперь принимает до 8000 экстренных вызовов в день по сравнению с 5500 в обычный напряженный день».

К работе на машинах скорой помощи привлечены пожарные, за последние 10 месяцев они совершили более 100 тыс. выездов.

В связи с тяжестью ситуации мэр снова созвал Стратегическую координационную группу, как и в сентябре, когда распространение вируса усилилось. Кроме того, он предписал закрытие учреждений культа и ношение масок повсюду в общественных местах, в том числе, на улице.

Господин Хан также обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой увеличить финансовую поддержку жителей столицы, которые не могут работать из-за введения карантина.

В последнюю неделю в Лондоне в среднем за сутки регистрируется около 13 тыс. новых случаев заражения. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились более 463 тыс. лондовцев, умерли более 9 тысяч жителей города.

В последний раз режим ЧС объявлялся в городе в 2017 году, после террористических атак на Вестминстерском и Лондонском мостах, уточняет «Коммерсант».

Великобритания занимает пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19 (2,9 млн) и по числу жертв вируса (более 78 тысяч).

С 5 января премьер Борис Джонсон ввел в стране новый всеобщий локдаун.

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