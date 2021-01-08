При защите Капитолия погиб полицейский. Трамп заявил, что нарушившие закон «заплатят»

Уходящий президент Дональд Трамп вечером 7 января опубликовал видеообращение, в котором осудил штурм Капитолия, заявив, что, «как и все американцы», возмущен «беззаконием, насилием и хаосом». Также стало известно, что число жертв столкновений выросло: от полученных ранений скончался полицейский, охранявший парламент во время штурма.

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После начала штурма «я немедленно задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы», заявил Трамп в обращении.

«Америка является и всегда будет нацией закона и порядка», — сказал уходящий глава государства, и пообещал устроившим штурм протестующим репрессивные меры. «Те, кто нарушил закон, вы заплатите», — пообещал Трамп.

Затем он рассказал, что страна только что прошла через «сложные выборы» и «эмоции были на высоком уровне», но теперь пришло время успокоиться. Он заверил, что его штаб использовал «все легальные методы» для оспаривания результатов выборов, но так как «Конгресс признал результаты», остается только с этим согласиться.

«Теперь мое внимание будет сфокусировано на спокойной, планомерной и образцовой передаче власти», — заявил Трамп.

Чуть позже стало известно, что число жертв штурма парламента выросло до пяти: в больнице скончался офицер полиции Брайан Сикник (Brian D. Sicknick). «Он был задействован при столкновениях в Капитолии в среду 6 января и получил ранение в противостоянии с протестующими», — говорится в коммюнике полиции Капитолия.

Чуть ранее, вечером 7 января, шеф полиции Капитолия Стивен Санд объявил о своей отставке с 17 января.

Напомним, штурм Капитолия в Вашингтоне в среду, 6 января, устроили сторонники Дональда Трампа, отказывающиеся признавать результаты президентских выборов. Сотни человек собрались вокруг парламента, прорвали заграждения, смели полицейских, пытавшихся преградить им путь. Части мятежников удалось проникнуть в здание и ворваться на заседание обеих палат Конгресса, на котором парламентарии должны были официально утвердить избрание демократа Джозефа Байдена на пост президента США.

Лишь через три часа после начала беспорядков Дональд Трамп обратился к своим сторонникам и призвал их мирно разойтись по домам, «несмотря на то, что выборы у нас украли».

Вскоре стало известно о гибели четырех участников штурма, а также о ранениях, которые получили несколько полицейских.

Джо Байден назвал произошедшее «беспрецедентной атакой на американские демократические институты» и призвал Дональда Трампа обратиться к сторонникам по национальному телевидению, чтобы положить конец «невиданному в современную эпоху нападению на демократию».

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