В Индонезии диспетчеры потеряли связь с «Боингом 737»: пропали без вести 62 человека

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijawa Air 9 января пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Джакарты

Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijawa Air 9 января пропал с экранов радаров через несколько минут после вылета из Джакарты. Министерство транспорта объявило 62 человек, находившихся на борту, пропавшими без вести. По данным Reuters, обломки найдены в Яванском море к северу от Джакарты.

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Boeing 737-500 индонезийского лоукостера Sriwijawa Air выполнял внутренний рейс из Джакарты в Понтианак на острове Борнео. Авиакомпания объявила, что потеряла связь с самолетом в 14:40 по местному времени, через несколько минут после его вылета из международного аэропорта Джакарты. В этот момент лайнер находился над Яванским морем.

Как передает Reuters, обломки были обнаружены в заливе Джакарты, но информацию о возможном крушении официально не подтвердили. К месту предполагаемой катастрофы направились спасательные суда.

По данным CNN Indonesia, на борту самолета находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров было семеро детей и трое младенцев. В министерстве транспорта объявили их пропавшими без вести.

По данным платформы Flightradar24, самолет пропал с экранов радаров после того, как резко потерял высоту. В твиттере сервис сообщает, что самолет потерял около трех километров менее, чем за минуту, через четыре минуты после вылета из Джакарты.

В октябре 2018 года 189 человек погибли при крушении Boeing 737 MAX, рухнувшего в Яванское море через несколько минут после вылета. Лайнер этой же модели потерпел крушение Эфиопии в марте 2019 года. Тогда погибли 157 человек. Причиной двух катастроф признали техническую проблему с программой корректировки управления. На этой неделе корпорация Boeing в США согласилась выплатить штраф в 2,5 млрд долларов, чтобы избежать судебного разбирательства о сокрытии проблем от авиационного регулятора.

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