Twitter бессрочно заблокировал личный аккаунт Дональда Трампа

Платформа микроблогов Twitter на неопределенный срок заблокировала личный аккаунт действующего президента США Дональда Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Об этом сервис микроблогов сообщил в субботу, 9 января.

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В официальном заявлении компании говорится, что такое решение было принято после «тщательного анализа последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump», учитывая контекст вокруг них и то, как их воспринимают в твиттере и за пределами сервиса. В Twitter сочли, что существует риск «дальнейшего подстрекательства к насилию» со стороны действующего президента США.

Дональда Трампа многие, включая ряд представителей Республиканской партии, называют ответственным за беспорядки в Капитолии в среду, 6 января, приведшим к гибели пяти человек. Незадолго до вторжения в Капитолий Трамп в частности призывал своих сторонников «продемонстрировать силу».

В Twitter указывают, что сервис существует для того, чтобы «общественность могла напрямую слышать мнение избранных официальных лиц и мировых лидеров». «Однако в последние годы мы ясно давали понять, что их аккаунты не выше наших правил, и они не могут использовать твиттер для подстрекательства к насилию среди прочего», — говорится в заявлении компании.

Днем ранее Facebook, Instagram и другие сервисы, например, Snapchat и Twitch заблокировали на неопределенный срок аккаунты Дональда Трампа. В среду Twitter удалил несколько сообщений Дональда Трампа и закрыл его аккаунт на 12 часов, но реактивировал его в четверг.

Позже Twitter удалил публикации с официального аккаунта президента США @POTUS, в которых Трамп жаловался на закрытие его личного микроблога. «Использовать другой аккаунт, чтобы обойти закрытие, против наших правил», — указали в Twitter. Отмечается, что официальные аккаунты президента и Белого дома не будут навсегда заблокированы, но сервис намерен «принять меры для ограничения их использования».

Сам Дональд Трамп через аккаунт @POTUS обвинил Twitter в желании заставить его замолчать и сотрудничестве с «левыми радикалами». Он также объявил о возможном запуске собственной платформы в ближайшем будущем.

Микроблог в твиттере был излюбленными каналом коммуникации Дональда Трампа, особенно во время и после президентской кампании 2016 года. На его личный аккаунт подписаны 88 миллионов человек. В пятницу, 8 января, Трамп в твиттере сообщил, что не будет присутствовать на церемонии инаугурации Джо Байдена 20 января, чего в американской истории не происходило с 1869 года. В Twitter считают, что подобное заявление может привести к новому всплеску насилия.

«В твиттере и за его пределами начали распространяться планы будущих вооруженных протестов, включая вторичное предполагаемое нападение на Капитолий США 17 января 2021 года», — говорится в сообщении сервиса. Ранее в пятницу Twitter закрыл аккаунты сторонников Дональда Трампа, распространявших теории заговора QAnon. В нападении на Капитолий участвовали люди с символикой QAnon, напоминает «Голос Америки».

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