Сильная турбулентность и 26-летний самолет: что известно о крушении Boeing в Индонезии

В результате крушения лайнера Boeing 737–500 авиакомпании Sriwijawa Air в Индонезии пропали без вести 62 человека. После того, как водолазы обнаружили обломки самолета на глубине 23 метров, надежды найти выживших почти не осталось. В воскресенье в ходе поисковых работ удалось установить точное местонахождение бортовых самописцев погибшего лайнера. Что именно стало причиной крушения, неизвестно, однако СМИ сообщают о возможных финансовых проблемах у перевозчика, а метеорологи — о турбулентности в районе падения.

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В воскресенье, 10 января, в ходе поисковой операции удалось определить точное местонахождение обоих бортовых самописцев погибшего самолета, сообщило AFP со ссылкой на индонезийский Комитет по вопросам транспортной безопасности.

Самолет Boeing 737–500 перестал выходить на связь через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Он успел набрать высоту более трех тысяч метров.

Согласно видео, опубликованному телеканалом France 24, перед падением диспетчеры попытались связаться с самолетом. Рейс SJ182 отклонился от курса, заданного наземным контролем после взлете. На графике полета сайта Flightradar24 также видно, что Boeing резко повернул на восток и начал терять высоту. За минуту он снизился более чем на три тысячи метров, после чего упал в море.

Индонезийский портал Detik сообщает, что в районе вылета из аэропорта Джакарты в тот момент проходил грозовой фронт. Представитель местного агентства метеорологии рассказал журналистам о сильной турбулентности. Однако о закрытии аэропорта из-за погодных условиях не сообщалось, а грозы в Джакарте в это время года случаются почти каждый день.

Агентство Reuters отмечает, что в последнее время авиакомпания-лоукостер Sriwijaya Air, как и многие перевозчики, была вынуждена сократить число рейсов и испытывала финансовые трудности из-за пандемии коронавируса. Однако сложности начались у перевозчика раньше: 21 января 2020 года The Jakarta Post писала, что Sriwijaya Air ищет инвесторов после разрыва финансового партнерства с другой авиакомпанией — Garuda Indonesia. Причиной прекращения сотрудничества называли несоблюдение норм безопасности полетов.

В прошлом у самолетов Sriwijaya Air было несколько инцидентов. В 2008 году рейс SJ-62 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Согласно выводам расследователей, причиной этого стали неполадки в гидравлике. В результате катастрофы погиб фермер, в дом которого врезался самолет.

После авиакатастрофы в Sriwijaya Air заверили, что лайнер находился в хорошем состоянии, а возраст упавшего самолета составлял 26 лет. Ранее он использовался в США, а во флот индонезийской авиакомпании перешел в 2012 году. По словам представителей Sriwijaya Air, вылет был задержан на 30 минут из-за погодных условий, а не из-за неполадок.

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