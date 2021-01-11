Бывший дипломат и посол США в Москве Уильям Бернс стал кандидатом Байдена на пост директора ЦРУ

Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул бывшего профессионального дипломата Уильяма Бернса на пост директора американского разведывательного управления ЦРУ. Об этом говорится в заявлении команды избранного президента в понедельник, 11 января. «Билл Бернс – образцовый дипломат с многолетним опытом работы на мировой арене по обеспечению безопасности нашего народа и нашей страны», – говорится в коммюнике Джо Байдена. Уильям Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 год, а затем первым заместителем американского госсекретаря.

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Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла страны в России Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ. Как сообщается в коммюнике будущего 46-го президента США, он уверен, что Уильям Бернс обеспечит аполитичность и независимость разведки. Бернс привнесет «факты и независимость», которые необходимы национальной безопасности США, написал Байден.

«Будь то кибератаки, исходящие из Москвы, вызовы со стороны Китая или угроза, с которой мы сталкиваемся со стороны террористов и других негосударственных субъектов, у него есть опыт и навыки для того, чтобы мобилизовать усилия в правительстве и во всем мире, чтобы гарантировать, что ЦРУ способно защитить американцев», – говорится в заявлении.

Уильям Бернс проработал в Госдепартаменте США 33 года и закончил службу в 2014 году. Он был послом США в Иордании с 1998 по 2001 год, затем помощником госсекретаря США по делам Ближнего Востока. С 2005 по 2008 год Бернс возглавлял посольство США в России.

Вот отрывок из депеши от 26 октября 2007 года, направленной Бернсом в Вашингтон и опубликованной на сайте Wikileaks: «Третий фактор, который (…) стоит за намерением России продавать оружие этим странам (Венесуэла, Иран, Сирия), заключается в комплексе неполноценности перед Соединенными Штатами и желании восприниматься на мировом уровне серьёзным партнером. (…) По мере того, как усиливаются отношения США с Грузией, в России также звучат ностальгические призывы относительно возвращения в Латинскую Америку (откуда Россия ушла по собственной воле, в том числе по воле Путина). Хотя прибыль рассматривается всеми экспертами как главная цель России, все указывает на второстепенную цель — вызвать раздражение США путём продажи оружия анти-американским правительствам в Каракасе и Дамаске…»

После России Бернс работал исполнительным секретарем Госдепартамента США и специальным помощником госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт. В 2011—2014 годах занимал должность первого заместителя госсекретаря США. С февраля 2015 года Уильям Бернс является президентом Фонда Карнеги за международный мир. Он говорит по-русски и по-арабски.

Если Бернса утвердят на посту главы ЦРУ, он станет первым карьерным дипломатом, возглавившим эту спецслужбу.

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