Конгресс США опубликовал текст резолюции по импичменту Трампа

Депутаты Демократической партии США в Палате представителей опубликовали проект резолюции об импичменте президента Дональда Трампа с обвинением в подстрекательстве к восстанию. Документ распространили американские СМИ.

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Как говорится в проекте резолюции, своими заявлениями «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». В частности, Трамп «месяцами» делал «недостоверные» заявления о том, что в ходе выборов были допущены массовые нарушения, и призывал американцев не признавать официальные итоги голосования. Во время митинга 6 января Трамп снова «ошибочно» заявил, что выиграл выборы. Это вылилось в штурм Капитолия, при котором погибли пять человек.

По мнению авторов резолюции, Дональд Трамп своими действиями показал, что он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции». В проекте также говорится, что президент препятствовал мирной передаче власти. «Тем самым он предал доверие к себе как к президенту, что нанесло очевидный вред народу Соединенных Штатов», — говорится в документе.

«Таким образом, президент Трамп гарантирует себе импичмент и судебное разбирательство, отстранение от должности и лишение права занимать любую почетную, доверительную или прибыльную должность в Соединенных Штатах», — сказано в резолюции.

Как сообщает CNN, ожидается, что голосование по импичменту состоится на этой неделе.

Кроме этого, демократы, имеющие большинство в Палате представителей, внесли еще одну резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить Дональда Трампа от должности, ссылаясь на 25-ю поправку к Конституции США.

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