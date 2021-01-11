Спасение планеты: президент Франции провел масштабный «One Planet Summit»

«Наше будущее, и будущее нашей планеты зависит от того, что мы делаем сейчас», — заявил президент Франции, открывая 11 января One Planet Summit. Эта инициатива Эмманюэля Макрона претворилась в жизнь уже в четвертый раз, и вновь собрала мировых лидеров для обсуждения вопросов борьбы с глобальным потеплением, исчезновением биологических видов, сокращением лесных площадей и прочими бедами. И в этот раз, как и прежде, лидеры с не меньшей решимостью подчеркнули свое намерение сделать все для спасения нашей планеты. И не пожалеть на это многих средств.

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«Президент Республики открыл в этот понедельник, 11 января, 4-й форум „One Planet Summit“, посвященный проблемам защиты биоразнообразия. Этот саммит собирает вместе глав государств и правительств, а также лидеров международных организаций, финансовых институтов, экономического сектора и НКО, готовых ускорить международные действия в защиту природы и взять на себя конкретные обязательства по борьбе с утратой биоразнообразия», — подчеркнули в Елисейском дворце.

«Наше будущее, и будущее нашей планеты зависит от того, что мы делаем сейчас», — сказал гостям саммита, который большей частью проводился в формате видеоконференции, президент Макрон. Он подчеркнул, что пока «на международном уровне» за последнее десятилетие ни одно обязательство по защите биоразнообразия не было целиком выполнено. «Нам нужно посмотреть этой неудаче в лицо, но совсем не кричать о драме (…), чтобы ускорить наши действия, с очень конкретными вещами и реалистичным последующим их выполнением», — успокоил собравшихся хозяин Елисейского дворца.

На этом форуме, который возник по инициативе Макрона, было на кого посмотреть. Ожидаемо не было президента США Дональда Трампа — ведь именно его решение вывести США из подписанного в 2015 году грандиозного Парижского соглашения по климату, подвигло Эмманюэля Макрона создать One Planet Summit, первое заседание которого прошло в декабре 2017 года и собрало в парижском пригороде несколько тысяч участников, включая лидеров и министров почти ста государств. В сегодняшнем, эпохи коронавируса, заседании, приняли участие около тридцати лидеров.

Выступили: генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, председатель Европейского центробанка Кристин Лагард, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, а также лидеры многих государств — премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава канадского правительства Джастин Трюдо, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, премьер Испании Педро Санчес, премьер Нидерландов Марк Рютте, вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн, а также князь Монако Альбер II, принц Уэльский Чарльз…

Саммит, как обычно, прошел по инициативе президента Макрона. AP - Ludovic Marin

Они взяли на себя обязательства по четырем темам конференции: «защита наземных и морских экосистем»; «развитие агроэкологии»; «мобилизация финансирования в пользу сохранения биоразнообразия»; «защита тропических лесов, сохранение видов и здоровья человека».

В руководстве Франции надеются, что благодаря этому форуму «удастся объединить климатические проблемы и сохранение экосистем», объяснил AFP источник в Елисейском дворце: потому что перед лицом эпидемий и потепления (2020 год стал самым жарким в истории) «сохранение биоразнообразия — это что-то вроде нашего коллективного страхования жизни».

Саммит был тем более важен, — по крайней мере, для его участников, — с учетом того, что минувший год стал для «зеленой дипломатии» почти «пустым»: конгресс Международного союза охраны природы и природных ресурсов, 15-я конференция Конвенции о биологическом разнообразии, а также 26-я конференция ООН по изменению климата (COP 26) не проводились и были перенесены на осень-2021.

Что касается защиты экосистем, то организаторы парижского «One Planet Summit» поставили перед собой еще и цель придать новый импульс «Коалиции высоких задач по защите природы и народов», возглавляемой Францией, Великобританией и Коста-Рикой, с целью интеграции в нее пятидесяти стран, каждая из которых должна превратить 30% своей территории в охраняемые заповедные зоны. Сама Франция, к слову, намерена добиться этого показателя уже в следующем, 2022-м, году.

Что касается финансирования биоразнообразия, то «One Planet Summit»-2021 создал коалицию, направленную на то, чтобы 30% государственного финансирования климатических задач выделялось на «решения, основанные на природе» (например, лесовозобновлении).

Прямо перед «One Planet Summit», «на полях» этого мероприятия, утром 11 января состоялось еще одно важное событие — инвестиционный форум, посвященный программе Африканского Союза» Великая зеленая стена». Она направлена на борьбу с опустыниванием вокруг Сахары. Участники этого форума взяли обязательств на общую сумму примерно 10 млрд долларов: создание 10 миллионов рабочих мест, восстановление 100 миллионов гектаров истощенных земель в 11 странах судано-сахельского региона. Половину из этой суммы обязался выделить Всемирный банк.

Немалое внимание участники уделили и агроэкологии — то есть, проблеме необходимости учета в сельском хозяйстве такого важнейшего обстоятельства как воздействие на окружающую среду. К слову, на следующий день после форума президент Франции запланировал соответствующую поездку в регион: 12 января он должен встретиться в нормандском департаменте Эр с фермерами, которые «взяли на себя обязательства в области агроэкологии и восстановления биоразнообразия», сообщил Елисейский дворец.

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