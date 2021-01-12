В Японии обнаружена еще одна мутация коронавируса. Ее завезли из Бразилии

Пассажиры международного аэропорта Ханэда, где у четырех человек, прибывших из Бразилии, выявили новый штамм коронавируса

В Японии выявили новую мутацию коронавируса, завезенную из Бразилии. Пока о новом варианте мало данных, но специалисты указывают на сходство с «британским» и «южноафриканским» штаммами, считающимися более заразными.

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Как сообщает Kyodo, новую мутацию коронавируса обнаружили у четырех человек, прилетевших в токийский аэропорт Ханэда из Бразилии 2 января. Информацию о новом штамме власти Японии официально подтвердили в минувшее воскресенье.

Одному из этих четырех людей, мужчине в возрасте примерно 40 лет, потребовалась госпитализация из-за проблем с дыханием. У 30-летней женщины и мальчика-подростка умеренные симптомы. У четвертой заразившейся (девочки-подростка) симптомы отсутствуют.

В японском Национальном институте инфекционных заболеваний указывают, что на сегодняшний день нет доказательств того, что новый штамм более заразен или с большей вероятностью вызывает серьезные симптомы. Впрочем, руководитель института Такадзи Вакита отметил, что у завезенного из Бразилии вируса имеются сходства с «британским» и «южноафриканским» вариантами, которые считаются более заразными.

В министерстве здравоохранения Японии сообщили агентству France-Presse, что ученые собираются изолировать новый штамм для его изучения, на что может уйти от нескольких недель до нескольких месяцев. До этого невозможно будет дать точную оценку его опасности и предоставить другие детали.

На минувших выходных Япония проинформировала Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об обнаружении еще одной мутации. Директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что чем больше вирус распространяется, тем больше шансов на появление новых его вариаций. Он признал, что заразность некоторых вариантов, вероятно, более высокая.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Японии на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. В пятницу из-за распространения коронавируса чрезвычайное положение объявили в Токио и трех ближайших префектурах. Ограничения в ближайшие дни могут быть расширены на префектуры Осака, Киото и Хиого. На фоне обнаружения новых потенциально более заразных вариантов коронавируса в Великобритании и ЮАР Япония уже ограничила въезд в страну для иностранных граждан-нерезидентов.

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