В Конгрессе США обсуждают объявление импичмента Дональду Трампу

В 2019 году Палата представителей Конгресса уже объявляла Дональду Трампу импичмент, однако инициативу не поддержал сенат

В Палате представителей Конгресса США 13 января началось заседание, посвященное вопросу об объявлении импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Ожидается, что решение может быть принято по итогам голосования в финале заседания.

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Выступая на заседании, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что Трамп представляет собой «очевидную и непосредственную опасность» и «должен уйти» со своего поста.

Для отстранения Трампа от президентской должности требуется, чтобы эту инициативу поддержало большинство членов Палаты представителей Конгресса, а затем две трети американского Сената.

11 января депутаты Демократической партии США в Палате представителей опубликовали проект резолюции об импичменте Трампа с обвинением в подстрекательстве к восстанию. Как указывалось в документе, своими заявлениями «президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». В частности, он «месяцами» делал «недостоверные» заявления о том, что в ходе выборов были допущены массовые нарушения, и призывал американцев не признавать официальные итоги голосования. Это вылилось в штурм Капитолия, при котором погибли пять человек.

По мнению авторов резолюции, Дональд Трамп своими действиями показал, что он останется «угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции». В проекте также говорится, что президент препятствовал мирной передаче власти.

Демократы также призвали вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности, ссылаясь на 25-ю поправку к Конституции США. Эта поправка предполагает смену главы государства в случае, если он не способен выполнять свои обязанности. Пенс делать это отказался.

В 2019 году Палата представителей уже объявляла Дональду Трампу импичмент в связи со злоупотреблением властью и препятствованием расследованию. Процедура начата депутатами от партии демократов, после того, как стало известно о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе разговора, который состоялся 25 июля 2019, Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США, а теперь и избранного президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины. Демократы настаивали, что таким образом Трамп пытался добиться от украинских властей компромата на своего соперника на выборах. Сенат импичмент не поддержал, главным образом из-за того, что большинство в нем составляли республиканцы.

В случае, если Трампу, срок президентства которого официально истечет 20 января, объявят импичмент, это будет первый подобный случай в истории США. В 1868 году Палата представителей объявляла импичмент Эндрю Джонсону, а в 1998 году — Биллу Клинтону, однако в обоих случаях процедуру не удалось довести до конца из-за отсутствия поддержки сената. Импичмент грозил в 1974 году и президенту Ричарду Никсону, который принял решение сложить полномочия еще до голосования в Палате.

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