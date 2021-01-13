В США казнили первую за 70 лет женщину

52-летней Лизе Монтгомери была сделана смертельная инъекция, после того как Верховный суд США разрешил первую казнь женщины на федеральном уровне за почти 70 лет.

В Соединенных Штатах впервые за 70 лет привели в исполнение смертный приговор, вынесенный в отношении женщины, объявило американское министерство юстиции. «52-летняя Лиза Монтгомери была казнена в федеральной тюрьме» в штате Индиана, — говорится в заявлении, опубликованном среду, 13 января. Казни по решениям судов федерального уровня не проводились в США последние 17 лет, пока президент Дональд Трамп не распорядился возобновить их в прошлом году. Федеральные смертные приговоры приводятся в исполнение последние полгода.

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52-летней Лизе Монтгомери была сделана смертельная инъекция, после того как Верховный суд США разрешил первую казнь женщины на федеральном уровне за почти 70 лет. Суд отклонил последние апелляции, поданные адвокатами осужденной. К высшей мере наказания ее приговорили за убийство в 2004 году женщины, находившейся на восьмом месяце беременности. Монтгомери извлекла плод из тела убитой, младенец при этом выжил.

По словам защитников, Лиза Монтгомери страдала тяжелыми психическими расстройствами, после того как в детстве стала жертвой неоднократного группового изнасилования. Адвокаты настаивали на том, что осужденная не поняла смысла своего приговора, что по закону необходимо для приведения его в исполнение.

В июле 2020 года, после 17-летнего перерыва, администрация президента Трампа возобновила федеральные казни, смертные приговоры регулярно приводятся в исполнение в последние полгода, отмечает AFP.

Десять осужденных американцев получили смертельные инъекции в федеральной тюрьме штата Индиана, и администрация Трампа планирует на этой неделе, помимо Монтгомери, казнить двух осужденных: Кори Джонсона — в четверг и Дастина Хиггса — в пятницу. Оба заключенных инфицированы COVID-19, федеральный суд приостановил приведение в исполнение приговоров.

«В последние часы президентства Трампа наблюдается безумная спешка с казнями людей, которые находились в камерах смертников годами, если не десятилетиями. Это безумие», — цитирует французская служба RFI заявление сенатора-демократа Дика Дурбина, который сообщил о внесении в Конгресс законопроекта о прекращении федеральных казней.

Демократическая партия вернула себе контроль над Сенатом, и законопроект, возможно, будет принят, после того как 20 января вступит в должность избранный президент США Джо Байден, выступивший против смертной казни. Байден пообещал сотрудничать с Конгрессом, чтобы запретить смертные казни на федеральном уровне, отмечает французская служба RFI.

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