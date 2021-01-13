СМИ: Папа Римский привился от коронавируса в первый день вакцинации в Ватикане

Ранее Франциск назвал вакцинацию верным шагом с этической точки зрения, так как от этого зависят жизни и здоровье окружающих.

84-летний понтифик привился от COVID-19 вакциной производства Pfizer/BioNTech. Об этом со ссылкой на собственные источники 13 января сообщили аргентинское издание La Nacion и журнал американских иезуитов America. Официальный Ватикан пока эту информацию не подтвердил.

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В среду, 13 января, в Ватикане началась кампания вакцинации от коронавируса. Первыми право привиться получили представители наиболее уязвимых групп — люди преклонного возраста и лица с заболеваниями, способными вызвать осложнения в случае заражения COVID-19.

В конце прошлой недели папа Франциск дал интервью телеканалу сети Mediaset. В нем он заявил о том, что уже записался на прием, чтобы сделать прививку, и назвал этот шаг верным с этической точки зрения, так как от этого зависят жизни и здоровье окружающих.

Итальянская газета Il Messaggero сообщала, что о планах вакцинироваться заявлял и 93-летний Почетный папа римский Бенедикт XVI.

В дирекции по здравоохранению Ватикана отметили, что на 5 тысяч жителей и сотрудников Святого престола было заказано около 10 тысяч доз препарата Pfizer/BioNTech.

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Ватикане выявили 27 случаев заражения коронавирусом. При этом в Италии были зафиксированы 2 303 263 случая инфицирования, а от последствий заражения скончались 79 819 человек.

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