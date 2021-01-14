Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань и отправились на двухнедельный карантин

Группа состояла из 15 экспертов. Хотя все эксперты получили отрицательные результаты ПЦР-тестов, двух участников миссии не пустили из-за выявленных у них антител IgM

Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, занимающаяся расследованием происхождения коронавируса SARS-CoV-2, прибыла в четверг, 14 января, в китайский Ухань. Сразу по прибытии эксперты отправились на двухнедельный карантин.

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Группа состояла из 15 экспертов. Хотя все эксперты получили отрицательные результаты ПЦР-тестов, двух участников миссии не пустили из-за выявленных у них антител IgM. Остальные должны будут провести две недели в изоляции.

После карантина эксперты планируют провести интервью с местными учеными и врачами, посетить рыбный рынок, который год назад, предположительно, и стал источником распространения коронавируса, а также съездить в провинцию Юньнань, чтобы осмотреть пещеры с летучими мышами.

Ранее сообщалось, что в группу вошли эксперты из 12 стран, в том числе и из России. Переговоры между ВОЗ и властями Китая об отправке экспертов велись несколько месяцев. 5 января генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая в Женеве, сообщил, что Китай в последнюю минуту отказал сотрудникам организации во въезде. Китай объяснял задержку отсутствием у экспертов ВОЗ необходимых документов.

Первые случаи нового типа коронавируса в Ухане выявили еще в декабре 2019 года. В середине марта 2020 года ВОЗ объявил о пандемии COVID-19.

13 января директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавирусной инфекции может оказаться более тяжелым, чем первый. За неделю с 4 по 10 января число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире выросло на рекордные пять миллионов. 51% всех выявленных случаев и 45% всех смертей пришлись на Северную и Южную Америку.

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