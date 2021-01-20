«В Америке наступил новый день»: Джо Байден вступил в должность президента США

Байден произнес клятву, положив руку на экземпляр Библии с кельтским крестом на обложке, хранящийся в его семье с 1893 года.

46-й президент США Джо Байден принес присягу. Церемония инаугурации состоялась 20 января. В своей речи Байден вновь пообещал стать «президентом для всех американцев» и призвал граждан к единству. Дональд Трамп на инаугурации отсутствовал: он покинул Белый дом за несколько часов до начала церемонии.

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«В Америке наступил новый день», — такой первый твит опубликовал Джо Байден в день своей инаугурации, 20 января. Впервые за долгое время принесение присяги новым президентом выпало на солнечный день: последним главой государства, вступавшим в должность в ясную погоду, был Билл Клинтон в 1993 году.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

Утром 20 января Байден вместе с женой Джилл и своей командой посетил службу в вашингтонском Соборе Святого Апостола Матфея. Именно в этом соборе в 1963 году проходило отпевание Джона Кеннеди. В истории США Байден стал вторым после Кеннеди президентом, исповедующим католицизм.

Утром в день инаугурации Джо Байден и его команда посетили церковную службу. AP - Evan Vucci

Посещение церковной службы — часть традиционной программы дня инаугурации. Чаще всего утренние службы для вступающих в должность президента проводились в Епископальной церкви Святого Иоанна, которую по этой причине неофициально называют «президентской».

Церемония на Капитолийском холме началась в полдень по местному времени. Председатель Верховного суда США Джон Робертс привел Байдена к присяге. Также присягу приняла вице-президент Камала Харрис, ставшая первой женщиной на этом посту в истории Соединенных Штатов.

Камала Харрис стала первой женщиной на посту вице-президента США REUTERS - KEVIN LAMARQUE

Байден произнес клятву, положив руку на экземпляр Библии с кельтским крестом на обложке, хранящийся в его семье с 1893 года. После он обратился к собравшимся с речью.

«Сегодня день Америки, день демократии, день истории и надежды», — заявил новый президент. Байден подчеркнул, что разногласия не должны вести общество к расколу и напомнил о вызовах, ответ на которые требует от американцев сплочения, — пандемии COVID-19, усугубляющемся неравенстве и расизме.

Зрители церемонии вступления нового президента США в должность могли заметить, что многие из приглашенных женщин были одеты в костюмы фиолетовых оттенков. Как передает СNN, этот цвет принято считать цветом единства, так как его получают в результате смешивания красного и синего — цветов, символизирующих американских республиканцев и демократов соответственно. Таким образом предполагалось подчеркнуть намерение сотрудничать в решении актуальных вопросов, несмотря на имеющиеся разногласия.

В завершении речи Джо Байден почтил память людей, умерших от последствий заражения коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США COVID-19 унес жизни 402 977 человек.

Почти сразу после вступления в должность Байден приступит к исполнению предвыборных обещаний и подпишет несколько указов. Ожидается, что будет принято решение об отмене выхода США из Всемирной организации здравоохранения, о возобновлении участия Вашингтона в Парижском соглашении по климату, отмене запрета на въезд в США граждан мусульманских стран.

Трамп покинул Белый до церемонии

45-й президент США Дональд Трамп не присутствовал на инаугурации Джо Байдена. О намерении покинуть Белый дом за несколько часов до церемонии он заявил еще 8 января. Конституция США не обязывает главу государства, чьи полномочия подходят к концу, присутствовать на церемонии вступления в должность нового президента, однако по традиции он все же посещает это мероприятие. Последний случай отсутствия предшественника на инаугурации преемника в американской истории был 1869 году, когда Эндрю Джонсон отсутствовал на инаугурации Улисса Гранта.

Дональд Трамп оставил Джо Байдену послание, которое тот сможет прочитать, впервые войдя в Овальный кабинет в статусе главы государства. Это еще одна традиция, предполагающая, что предшественник оставляет письмо новому президенту. Приветственное письмо Джилл Байден написала и Мелания Трамп. О содержании посланий пока ничего не известно.

Дональд Трамп покинул Белый дом и не стал присутствовать на инаугурации Джо Байдена. 20 января 2021. AFP - MANDEL NGAN

Последнюю ночь в Белом доме Трамп провел, подписывая оставшиеся бумаги и работая над указом о помилованиях: в общей сложности он помиловал 73 человека и смягчил наказание для 70 осужденных.

20 января в 8:15 утра по местному времени Трамп вместе с супругой Меланией покинул Белый дом. Чета улетела из Вашингтона на вертолете. По пути от президентской резиденции к вертолету Дональд Трамп сделал короткое заявление для прессы, в котором назвал возможность занимать должность 45-го президента США «великой честью».

Из Вашингтона Трампы отправились на авиабазу Эндрюс в штате Мэриленд, где завершающий срок президент провел торжественную церемонию. Он начал речь со слов благодарности своей семье и главе аппарата Белого дома Марку Медоузу. Затем он предоставил слово своей жене Мелании, заявившей, что быть первой леди было для нее величайшей честью. Опросы, проведенные накануне завершения президентского срока Трампа, показали, что Мелания покидает Белый дом в статусе самой непопулярной первой леди США за все время проведения подобных исследований.

Дональд и Мелания Трампы на выходе из Белого дома, 20 января 2021. MANDEL NGAN AFP

В продолжении речи Трамп пожелал команде Джо Байдена удачи, при этом не произнося имени нового президента. Также он пообещал «всегда сражаться» за американский народ. «Вы удивительные люди. Это потрясающая, великая страна. Быть вашим президентом было для меня величайшей честью и привилегией», — заявил он.

В момент начала инаугурации Байдена Трампы уже были в Палм-Бич во Флориде. Авиабазу в Мэриленде они покидали под песню «My Way», звучащую из установленных для церемонии музыкальных колонок.

Гости церемонии и реакции

На инаугурации Джо Байдена в Капитолии присутствовали Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, Джордж Буш-старший с супругой Лорой. На церемонии Леди Гага исполнила гимн США, а после принесения присяги Камалой Харрис Дженнифер Лопес спела «America the Beautiful».

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Обама, при котором Джо Байден занимал должность вице-президента, поздравил вступающего в должность коллегу. «Поздравляю, мой друг, президент Джо Байден! Это твое время», — написал он в твиттере.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz — Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021

Поздравили 46-го президента и представители Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала речь Байдена вдохновляющей, а глава Европейского совета пожелал Байдену и Харрис удачи в объединении американцев и успешного завершения пандемии в стране.

Je souhaite au Président @JoeBiden et à la Vice-Présidente @KamalaHarris tout le succès dans leur projet de rassembler le peuple américain et sortir leur pays de la pandémie.



Il est temps de nous concentrer à nouveau sur nos convictions et de relancer la relation UE-US. 🇪🇺🇺🇸 pic.twitter.com/Khe9orBPM4 — Charles Michel (@CharlesMichel) January 20, 2021

Присоединился к поздравлениям президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы вместе. Мы будем сильнее перед лицом вызовов нашего времени. Сильнее, чтобы строить будущее. Сильнее, чтобы защищать планету», — написал он, поприветствовав возвращение США к Парижскому соглашению по климату.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 20, 2021

Президент Украины Владимир Зеленский также поздравил нового главу США, выразил надежду на улучшение отношений между странами и отметил, что будет рад встретиться с Байденом в Киеве.

Безопасность на церемонии

Незадолго до официального начала церемонии на Капитолийском холме американские СМИ сообщили об эвакуации Верховного суда, предположительно в связи с сообщением о заложенной бомбе. Здание суда расположено напротив места принятия присяги новым президентом. Затем служба безопасности уточнила эту информацию. USA Today со ссылкой на представителя службы позже передала, что эвакуации не было.

Как отмечал «Голос Америки», для обеспечения безопасности мероприятия были мобилизованы 25 тысяч служащих Национальной гвардии, проверенных ФБР. Вопросу безопасности было уделено особое внимание после недавних беспорядков.

Фото, сделанное до начала церемони AP - Patrick Semansky

На церемонии 20 января присутствовал полицейский и ветеран войны в Ираке Юджин Харрис. Именно он увел часть сторонников Трампа, ворвавшихся 6 января в Конгресс, от зала, где проходило утверждение окончательных итогов выборов.

Подумали организаторы и о санитарной безопасности в контексте пандемии COVID-19: поверхность трибуны во время церемонии обрабатывали дезинфицирующими средствами после каждого выступления, а присутствовавшие были в масках.

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