Дональд Трамп помиловал своего бывшего главного стратега Стива Бэннона

В последние часы своего пребывания на посту президента США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего идеологического соратника и бывшего главного стратега Стива Бэннона. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в среду, 20 января.

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Дональд Трамп предоставил Бэннону полное помилование. «Прокуратура преследовала господина Бэннона по обвинению в мошенничестве, связанном с его участием в политическом проекте», — говорится на сайте Белого дома. В том же сообщении подчеркивается, что Стив Бэннон «был важным лидером консервативного движения и известен своим политическим чутьем».

Бывшего советника Дональда Трампа задержали летом 2020 года по делу о некоммерческой организации «Мы строим стену», созданной для сбора пожертвований на строительство стены на границе с Мексикой. Бэннона и еще трех человек обвинили в мошенническом присвоении сотен тысяч долларов, собранных этой НКО. Соратника Трампа выпустили из-под ареста под залог.

Стив Бэннон, известный своими ультраправыми взглядами, был основным идеологом президентской кампании Дональда Трампа, после выборов стал главным стратегом Белого дома. Однако уже в августе 2017 года его уволили после того, как в левом издании The American Prospect было опубликовано интервью, где Бэннон сделал ряд заявлений, идущих вразрез с политикой Трампа.

Дональд Трамп в последний день своего пребывания на посту президента помиловал в общей сложности 73 человека и смягчил наказание для 70 осужденных. Среди помилованных также политтехнолог, республиканец Пол Эриксон, связанный с делом россиянки Марии Бутиной. В заявлении Белого дома говорится, что Эриксон был осужден на основании «фальшивки о российском сговоре». «После того, как не было найдено никаких оснований обвинить его в преступлениях, связанных с Россией, ему было предъявлено обвинение в незначительном финансовом преступлении», — говорится в заявлении. Эриксона приговорили к семи годам тюрьмы по делу о мошенничестве.

По данным агенства Reuters, сотрудники Белого дома уговорили Трампа не объявлять о помиловании самого себя и членов своей семьи, иначе «может показаться, что они виновны в совершении преступлений».

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